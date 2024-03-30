田徑／再挑戰全國紀錄未果 傅兆玄平最佳拚奧運積分

全國大專校院田徑公開賽今天在大專男甲跳高決賽上演頂尖對決，前3名選手都跳出破大會紀錄的成績，其中去年全大運跳出2公尺25登上我國歷年第二傑的傅兆玄，更一度向全國紀錄發起挑戰，儘管最終3次試跳都失敗收場，但仍是再度跳出2公尺25的平個人最佳成績，為挑戰奧運資格增添信心。

身材條件極佳的傅兆玄在高二時就跳過2公尺19佳績，不過接下來幾年卻出現卡關的狀況，但去年他在日本靜岡跳出2公尺20成績後，緊接著又在全大運跳出2公尺25佳績，登上我國歷年男子跳高第二傑，最終也如願站上世大運、亞運舞台，並在世大運上與蔡維智完成銀包銅的好表現。

在突破性的一年後，傅兆玄也放眼更高層級的奧運舞台以及向俊賢已經高懸9年的2公尺29全國紀錄，在今天登場的全國大專校院田徑公開賽中，傅兆玄也與蔡維智、葉柏廷攜手跳出佳績，三人都順利跳過蔡維智所保持的大會紀錄2公尺18，並且向更高高度發起挑戰。

傅兆玄、蔡維智最終不僅順利跨過2公尺22高度，傅兆玄更是在向個人最佳的2公尺25挑戰於第3次試跳通過後，將高度一口氣提升到超越全國紀錄的2公尺30，只可惜最終三跳失敗收場，無緣打破全國紀錄。不過傅兆玄2公尺25摘金平個人最佳，蔡維智2公尺22奪銀破個人最佳，葉柏廷2公尺19第三名也排上生涯次佳，表現亮眼。

對於傅兆玄今天跳出平個人最佳的成績，教練孫念祖也透露，傅兆玄才剛從澳洲比賽返國，在國訓中心的檢測中疲勞指數都還偏高，能跳出如此成績讓他覺得很滿意，也看好他今年能夠突破個人最佳紀錄，甚至是放眼全國紀錄。

孫念祖指出，目前在奧運積分排名第37名的傅兆玄接下來也將會前往新加坡、日本等地參賽，爭取積分進入奧運前32名的安全名單，「他如果要挑戰奧運，可能還是要有2公尺30以上的成績，在目前他體能狀況還不到最好的情況下，希望接下來能夠幫助他調整出好的狀態，力拚佳績。」