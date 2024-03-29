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桌球／林昀儒擊敗韓國張禹珍 晉WTT仁川冠軍賽8強

中央社／ 台北29日電

在韓國舉行的WTT仁川冠軍賽，台灣桌球名將林昀儒今天在16強面對地主好手張禹珍，以11比8、15比17、11比5、11比4順利獲勝，如願晉級最終8強。

根據世界桌球職業大聯盟（WTT）官網顯示，世界排名第6的林昀儒，和世界排名第12的地主好手張禹珍，賽前雙方交手2次、勝敗各一，且都在2019年交手。

相隔5年後雙方再度交戰，林昀儒在首局前段雙方4比4平手後，拉出6比1的攻勢取得10比5局末點，最終順利收下。

第2局林昀儒雖一度以6比3領先，但後續被對手追成平手，接著雙方經歷9度平手，張禹珍還有一次幸運的擦邊球，讓林昀儒以15比17落敗。

不過從第3局起，林昀儒主動掌握攻勢，在雙方3比3平手後逐漸拉開領先差距，並在6比5領先時連得5分，澆熄對手反撲氣焰。

第4局林昀儒趁勝追擊，開賽就是一波5比1的攻勢，儘管對手試圖追趕比數，但林昀儒的招牌反手擰球還是不斷的拿下分數，順利再以11比4輕鬆擊敗張禹珍，並以3比1的局數晉級8強。

根據男單的籤表，林昀儒晉級8強後的對手，將是韓國林鐘勳和中國大滿貫名將馬龍之間的勝方。

大聯盟 林昀儒 桌球

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