羽球／清晨盃老少咸宜 台、日本逾80歲好手打出一片天

第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽證明羽球是老少咸宜的運動，本屆超過百位年齡逾65歲選手參賽，其中有70人參加單打項目，包括87歲台灣選手謝福祥、84歲日本選手田中康二，都在清晨盃打出一片天，他們本屆還在80歲男子甲組單打決賽上演一場年齡相加超過170歲的大戰。

全民羽球發展協會理事長吳宜倫表示，今年賽事65歲以上報名單打的超過70位，其中逾10位超過80歲選手參賽。

謝福祥絲毫看不出已經87歲，來自台南的他，最早是打桌球、軟式網球，只是1983年因工作到台北發展，發現台北比較多羽球場，為了維持運動好習慣，就跟羽球結緣，迄今羽球球齡超過30年。

謝福祥剛接觸羽球不久就報名參加清晨盃，第一次參賽拿亞軍，第二次奪季軍，從75年起就變成清晨盃常勝軍，他謙虛表示，「清晨盃最大好處就是把比賽進行分齡，這項規定對我們年長者有一定的幫助。」

謝福祥生涯在羽球場上共拿下超過160面金牌、70多面銀牌，他把所有獎牌、獎座陳列於家中，也因為羽球豐富了自己的人生，讓他可以到世界各地比賽。

來自日本的田中康二來參加逾10屆清晨盃，也透過賽事認識許多朋友。圖／全民羽球發展協會提供

來自日本的田中康二高中開始打球，中間雖有段時間忙於工作脫離羽球，但人生最愛運動還是羽球，回想起年輕的自己，他笑說：「那個時候的我，球技很普通。」

田中康二來台參加清晨盃已經16次，如今也是賽事中的佼佼者，他也曾在世界壯年運動會拿到男雙金牌、男單銀牌。他認為，羽球帶給他健康的人生，另外還有透過音樂保持健康，他是一名唱高音的聲樂家，固定在耶誕節進行獻唱。

透過清晨盃田中康二可以在台灣「以球會友」，跟世界各國的老朋友碰面，就像這次比完賽他就拿到洪文雄贈送的芭蕉。田中康二表示，台灣美食很多，他個人很喜歡牛肉麵、小籠包、粽子，當然還有球友贈送的芭蕉也很好吃，至於每次在清晨盃獲得佳績後，就會用旅遊犒賞自己，曾去過阿里山、日月潭等。

田中康二參加超過10屆清晨盃，最大印象是清晨盃曾舉辦過連10年奪冠就送賓士車的活動，他也一度連5年拿冠軍，可惜第6年因傷無法比賽，當然也跟賓士車擦肩而過。他強調，只要狀況許可，每年都一定會到清晨盃報到。