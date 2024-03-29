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西班牙羽賽／台灣女雙告捷 3組人馬晉8強

中央社／ 台北29日電
女雙許雅晴／林琬清西班牙羽賽首輪過關。圖／合庫隊提供(資料照)
女雙許雅晴／林琬清西班牙羽賽首輪過關。圖／合庫隊提供(資料照)

超級300的西班牙羽球大師賽，今天16強壓軸登場的女雙賽事，台灣2組搭檔許雅晴/林琬清、李佳馨/鄧淳薰都順利直落2擊敗對手，總計3組台灣女雙晉級8強。

近況不差的許雅晴和林琬清，在前1場的瑞士羽球公開賽一路闖進冠軍戰才落敗；本週轉戰西班牙，世界排名第24名的許雅晴和林琬清，今天16強對上丹麥組合庫絲可（Amalie Cecilie Kudsk）、史庫絲（SigneSchulz）。

兩組搭檔首度對戰，比賽前段還在互相摸索球路，不過台灣組合在6比5領先時就逐漸拉開比數，12比8領先時直接一波9比1攻勢揚長而去，先以21比9拿下首局。

第2局前段許雅晴和林琬清主動失誤過多，和對手互相拉鋸，不過在8比9落後時連得5分逆轉戰局，就此沒再讓對手超前，順利再以21比16拿下勝利。

世界排名第25名的李佳馨、鄧淳薰表現同樣出色，面對世界排名第45的蘇格蘭組合麥克佛森（JulieMacpherson）、托蘭斯（Ciara Torrance），幾乎沒有遭遇太大抵抗，只花28分鐘，就以21比14、21比12直落二過關。

除了許雅晴、林琬清和李佳馨、鄧淳薰外，台灣女雙還有張淨惠、楊景惇共3組人馬都順利挺進8強。

李佳馨 羽球

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