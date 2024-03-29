西班牙羽賽／化解4個賽末點逆轉對手 周天成晉8強

中央社／ 記者黎建忠台北28日電
周天成。美聯社
周天成。美聯社

「台灣羽球一哥」周天成今天在超級300的西班牙羽球大師賽16強，第3局化解對手4個賽末點，最終以16比21、21比14、22比20逆轉擊敗新加坡好手鄭加恆，如願闖進最後8強。

世界排名第15的周天成，生涯首度對上世界排名第56名的新加坡華裔球員鄭加恆，首局開打前段雙方還互有領先，周天成在9比8領先時被對手帶出一波8比2的攻勢，之後周天成沒能再追近比數，讓鄭加恆順利收下首局。

第2局輪到周天成掌握節奏，利用多次的成功防守、轉守為攻，整局都保持領先，並且在14比13領先時連得6分搶先聽牌，最終如願拿下第2局扳平局數。

來到決勝負的第3局，周天成開賽一路挨打落後，最多曾以10比16落後，但他沒有放棄，儘管先被對手取得20比16的4個賽末點，但周天成此時利用豐富的征戰經驗，一口氣連得6分，讓鄭加恆毫無反擊之力，上演精彩的逆轉秀挺進8強。

至於台灣另一男單好手「羽球王子」王子維，面對資格賽打上來的日本球員高橋洸士同樣陷入苦戰，雙方經過52分鐘的纏鬥，王子維才以21比8、15比21、21比13獲勝，同樣攜手闖進8強。

周天成 王子維 羽球

延伸閱讀

湯優盃／戴資穎和周天成都出陣！中華隊參賽陣容出爐

西班牙羽賽／「左手重砲」林俊易闖頭關 拚連兩站搶冠

西班牙羽賽／周天成力克愛爾蘭選手 晉級男單16強

瑞士羽賽／林俊易封王 接班台灣男單後勢看好

相關新聞

湯優盃／戴資穎和周天成都出陣！中華隊參賽陣容出爐

2024湯優盃羽球團體賽，4月27日將在中國大陸成都展開，中華隊參賽陣容也正式出爐，我國一姊戴資穎和一哥周天成都會出戰，另外李洋、王齊麟、許玟琪等名將也會參與此賽事。 中華男團上屆在湯姆斯盃8強

桌球／拍下地主18歲新星 鄭怡靜WTT仁川站過頭關

總獎金30萬美金的WTT冠軍賽仁川站今天進行單打首輪賽事，我國4名好手登場，打頭陣的「小林同學」林昀儒和壓軸的「一姊」鄭...

桌球／林昀儒直落3過關 WTT仁川站開紅盤

總獎金30萬美元的WTT冠軍賽仁川站，我國好手今天全面出擊，打頭陣的「小林同學」林昀儒首輪面對丹麥葛羅斯（Jonatha...

西班牙羽賽／「左手重砲」林俊易闖頭關 拚連兩站搶冠

BWF超級300系列的西班牙名人賽台灣時間昨天晚上全面開戰，剛在瑞士公開賽迎接本季首冠的「左手重砲」林俊易，今天凌晨出戰...

西班牙羽賽／周天成力克愛爾蘭選手 晉級男單16強

超級300系列的西班牙羽球大師賽，「台灣一哥」周天成今天以24比22、21比14擊敗愛爾蘭好手阮日，順利晉級男單16強

清晨盃羽賽／參賽逾40屆！競賽紀錄組副組長球場覓良緣

第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，今天在台北體育館4樓、7樓點燃戰火，不少球友都藉由清晨盃「以球會友」，71歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。