西班牙羽賽／化解4個賽末點逆轉對手 周天成晉8強

「台灣羽球一哥」周天成今天在超級300的西班牙羽球大師賽16強，第3局化解對手4個賽末點，最終以16比21、21比14、22比20逆轉擊敗新加坡好手鄭加恆，如願闖進最後8強。

世界排名第15的周天成，生涯首度對上世界排名第56名的新加坡華裔球員鄭加恆，首局開打前段雙方還互有領先，周天成在9比8領先時被對手帶出一波8比2的攻勢，之後周天成沒能再追近比數，讓鄭加恆順利收下首局。

第2局輪到周天成掌握節奏，利用多次的成功防守、轉守為攻，整局都保持領先，並且在14比13領先時連得6分搶先聽牌，最終如願拿下第2局扳平局數。

來到決勝負的第3局，周天成開賽一路挨打落後，最多曾以10比16落後，但他沒有放棄，儘管先被對手取得20比16的4個賽末點，但周天成此時利用豐富的征戰經驗，一口氣連得6分，讓鄭加恆毫無反擊之力，上演精彩的逆轉秀挺進8強。

至於台灣另一男單好手「羽球王子」王子維，面對資格賽打上來的日本球員高橋洸士同樣陷入苦戰，雙方經過52分鐘的纏鬥，王子維才以21比8、15比21、21比13獲勝，同樣攜手闖進8強。