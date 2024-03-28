桌球／拍下地主18歲新星 鄭怡靜WTT仁川站過頭關

總獎金30萬美金的WTT冠軍賽仁川站今天進行單打首輪賽事，我國4名好手登場，打頭陣的「小林同學」林昀儒和壓軸的「一姊」鄭怡靜都以直落3晉級，「桌球教父」莊智淵和高承睿止步首輪。

世界排名11的鄭怡靜是女單32籤唯一台將代表，32歲的台灣「一姊」今天首戰面對年僅18歲的地主新星金娜英，首局演出逆轉勝，從4：9落後下連趕6分，儘管第一個局點沒把握，對手第一個拿下局數的機會也遭鄭怡靜瓦解，最終以13：11先下一城。

鄭怡靜第二局打出連拿4分的開局攻勢，一路領先下以11：9拿下，局數取得「聽牌」優勢。

世界排名30的金娜英第三局雖先拿2分，鄭怡靜立刻回敬連下8分猛攻，率先取得10：3的優勢；金娜英雖一連瓦解鄭怡靜5個賽點，所幸鄭怡靜領先優勢夠大，喊完暫停後終於拿下最後一分，以11：8奪勝後自己都吶喊慶祝。

稍早進行的3場男單，林昀儒直落3拍下丹麥葛羅斯（Jonathan Groth），率先晉級16強；莊智淵碰日本好手張本智和以4：11、9：11、7：11敗陣，高承睿和法國勒布倫（Alexis Lebrun）激戰4局以4：11、9：11、11：8、5：11遭淘汰，止步32強。

林昀儒16強對手將是地主張禹珍和安宰賢的勝家，奪勝的話8強假想敵是中國名將馬龍。鄭怡靜下輪對手是德國和米特蘭（Nina Mittelham）和中國世界排名第2王曼昱間的勝方。