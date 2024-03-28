桌球／林昀儒直落3過關 WTT仁川站開紅盤

總獎金30萬美元的WTT冠軍賽仁川站，我國好手今天全面出擊，打頭陣的「小林同學」林昀儒首輪面對丹麥葛羅斯（Jonathan Groth）以直落三順利過關，接續包括「桌球教父」莊智淵、「一姊」鄭怡靜等都要上陣。

林昀儒剛結束日本桌球T聯盟賽程，除率木下東京隊奪下男子組冠軍，並榮膺例行賽MVP；短暫返台後他再飛往南韓，今天仁川站首戰面對葛羅斯，首局6：7落後下連趕5分逆轉，以11：7先下一城。

第二局前段比分拉鋸，林昀儒4：4時連拿3分拉開領先，再以11：7拿下，取得局數「聽牌」優勢。

第三局林昀儒3度取得2分領先雖都遭葛羅斯瓦解，不過9：9時林昀儒連拿2分，最終就以11：9迎接勝利，晉級16強。

男單32強的台將代表還有莊智淵和高承睿，莊智淵首戰就強碰日本好手張本智和；鄭怡靜是唯一女單台將代表，今天首戰將碰南韓金娜英。