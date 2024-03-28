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桌球／續戰WTT仁川冠軍賽 林昀儒晉級男單16強

中央社／ 台北28日電
林昀儒在世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽男單首輪登場，以直落3橫掃丹麥一哥葛羅斯，闖進16強。 新華社
林昀儒在世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽男單首輪登場，以直落3橫掃丹麥一哥葛羅斯，闖進16強。 新華社

剛獲選日本T聯賽例行賽MVP、台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽男單首輪登場，以直落3橫掃丹麥一哥葛羅斯，闖進16強。

WTT仁川冠軍賽在韓國仁川舉行，僅設單打項目，邀請世界頂尖32名男、女單選手參賽，爭奪冠軍以及1000分的世界排名積分。

世界排名第6林昀儒，日前不僅獲選日本T聯賽例行賽最有價值球員（MVP），還幫所屬的木下東京隊奪冠，在短暫返台後，隨即轉戰WTT仁川冠軍賽，今天男單首輪迎戰排名第28丹麥選手葛羅斯（JonathanGroth）。

由於是初次交手，林昀儒或許還有點陌生，首局浪費4比1領先優勢、遭對手逆轉，經驗豐富的林昀儒在6比7落後情況下，一口氣連得5分、以11比7先下一城，次局同樣以11比7搶下。

面對第3局對手打得更加積極，林昀儒開局陷入0比3落後，隨後趁著對手自亂陣腳，一口氣連追5分超前，而對手緊追不捨，一度扳成9比9平手，所幸林昀儒沉穩應對，以11比9迎接勝利。

林昀儒挺進16強後，下一戰對手將是張禹珍、安宰賢這場韓國自家人對決之間的勝方。

台灣這次共有4名選手受邀參賽，除了林昀儒外，台灣選手莊智淵、高承睿下午分別將出戰日本選手張本智和、法國選手李布隆（Alexis Lebrun），而一姐鄭怡靜將與韓國選手金娜英碰頭。

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