西班牙羽賽／「左手重砲」林俊易闖頭關 拚連兩站搶冠

BWF超級300系列的西班牙名人賽台灣時間昨天晚上全面開戰，剛在瑞士公開賽迎接本季首冠的「左手重砲」林俊易，今天凌晨出戰世界排名33的中國雷蘭曦，順利以21：17、21：18過關，挑戰連兩站拚冠開出紅盤。

世界排名19的林俊易，瑞士公開賽和「一哥」周天成會師決賽，兩人上演一場經典內戰，林俊易第二局瓦解小天4個「冠軍點」，最終上演3局逆轉勝，捧起本季第一座金盃。轉戰和瑞士羽賽相同等級的西班牙名人賽，林俊易列第6種子，首輪碰雷蘭曦，第一局從11：16落後一路追趕，15：17下更打出連拿6分猛攻，逆轉搶下首局。

第二局林俊易連拿3分後就一路領先，兩度8分領先雖被雷蘭曦縮小到18：20，林俊易仍穩住勝果，以21：18晉級第二輪，第二輪將遭遇世界排名37的馬來西亞梁峻豪。

寶島羽將光是男單就有7人參戰，周天成、林俊易、「羽球王子」王子維、李佳豪和蘇力揚都闖過頭關，女單有宋碩芸、黃宥薰和梁庭瑜當晉級代表，男雙4組只有盧震／柏禮維前進第二輪，女雙有許雅晴／林琬清在內的4組台將晉級16強，加上2組寶島混雙，今天第3日賽程將有15組台將上陣搶勝。