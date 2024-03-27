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西班牙羽賽／周天成力克愛爾蘭選手 晉級男單16強

中央社／ 台北27日電
周天成。美聯社
周天成。美聯社

超級300系列的西班牙羽球大師賽，「台灣一哥」周天成今天以24比22、21比14擊敗愛爾蘭好手阮日，順利晉級男單16強。

上週征戰超級300系列的瑞士羽球公開賽，周天成順利挺進男單冠軍戰，與「左手重砲」林俊易上演台灣內戰，可惜在錯失4個賽末點的情況下，遭到逆轉吞敗，以亞軍作收，無緣力拚本季第2冠。

持續爭取巴黎奧運積分，世界排名第15的周天成今天移師西班牙大師賽，名列男單第3種子，在首輪面對世界排名第41、愛爾蘭籍越南裔的好手阮日，雙方過去對戰2次，皆由周天成搶下勝利。

然而，此役周天成卻在首局陷入苦戰，甚至在技術暫停後，一度以9比13落後，但他隨即回敬8比1攻勢，順利逆轉比分。沒想到周天成又連丟5分，再度失去領先位置，所幸在化解對手4個局點情況下，以24比22先下一城。

次局雙方戰況依舊膠著，周天成先取得9比5領先，只是立刻又遭到對手扳平。不過，以11比9進入技術暫停後，周天成逐步擴大領先差距，最後以21比14搶下勝利，成功挺進男單16強，下一輪將對上世界排名第56的新加坡好手鄭加恆。

男單除了周天成外，接下來包含「羽球王子」王子維、李佳豪及林俊易等人也將輪番上陣。其中，世界排名第19的林俊易，上週才在瑞士公開賽男單稱王，今天首輪則對上世界排名第33的中國好手雷蘭曦。

周天成 林俊易 羽球

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