羽球／清晨盃不只是羽球賽 參賽選手能以球會友、擴大交友圈

第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽競賽今天在台北體育館4樓、7樓點燃戰火，不少球友都藉由清晨盃「以球會友」，讓自己的人生閱歷更豐富，參加200歲3P組的71歲林礽成已參加至少40屆，以及報名100歲混雙組的馬來西亞戚宇瀚，每年都很期待在清晨盃與朋友相聚或擴大自己的交友圈。

本屆清晨盃吸引4753人參賽，超越2016年創下全球最大規模羽球業餘賽事金氏世界紀錄的4318人，再創新猷。全民羽球發展協會理事長吳宜倫表示，希望藉由清晨盃帶給大家健康快樂，並凝聚世界各地球友的情誼。

球齡約50年的林礽成不僅是多屆參賽，也是大會競賽紀錄組副組長，必須在賽前負責安排賽程表，由於清晨盃賽事規模大，他得謹慎安排近3500場賽事，讓每位選手比賽都有間隔，避免連續出賽等狀況。林礽成表示，每年排賽程雖然工程浩大，但要做就要做到最好，絕對不能砸掉清晨盃建立許久的好口碑。

不僅懂得巧妙排賽程，林礽成球技也是一流，曾在清晨盃締造10連霸，但他認為比賽輸贏是一回事，最重要是在清晨盃結識世界各地的朋友，豐富自己的人生。目前已經退休的林礽成，現在平均每週打球3次，打完後也可以跟球友一起聚餐聊天，甚至會相約出國旅遊，這些都是清晨盃、羽球帶給他的福利。

林礽成其實5年前右膝曾受過重傷，但他努力進行復健，如今又可以投入每年最大盛事清晨盃，並開始打200歲的3P組。另外，他其中一位隊友就是當年大學時期透過羽球結識，最後更變成終生伴侶的愛妻。

全民羽球發展協會理事長吳宜倫透露，3P是清晨盃創辦，現在許多國家都開始推行，鼓勵跑不動的老年人參賽。林礽成則認為，3P組的對抗更刺激，又適合大家在比賽之餘又能享受打球的快感，且無論幾歲都可以投入。

清晨盃不單單是羽球賽，更多人透過賽事結識世界各國朋友，成為賽事特別之處。43歲馬來西亞選手戚宇瀚第二次參賽，本屆混雙搭檔來自印度，兩人是透過一個打球群組認識，在26日第一次在台灣碰面，今天就立刻上場揮灑汗水。

25日才抵達台灣的戚宇瀚，其實壓根沒想過會在清晨盃認識來自印度的朋友，他笑說，「這應該是我人生中第一位印度朋友。」

由於家庭因素，戚宇瀚近年經常來台灣，若有空就會找球友一起打球，更巧的是他曾在一次球聚中，找到自己的大學同學。戚宇瀚表示，馬來西亞的羽球風氣雖然興盛，卻很少有規模如此龐大的業餘賽事，而清晨盃真的很盛大，可以讓世界各國的人齊聚一堂，同時認識一票熱愛羽球的朋友，所以他只要有空，當然願意來台灣透過清晨盃以球會友。