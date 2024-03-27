快訊

敦品中學生集體鬧事！想「做1事」被阻狂怒吼、破壞 47警力急戒備

寶林茶室案2死「4人仍在ICU」 北市還原時序經過、病例徵狀一次看

寶林茶室案第二名66歲死者遺體暫冰存 檢察官相驗完畢明解剖

羽球／清晨盃不只是羽球賽 參賽選手能以球會友、擴大交友圈

聯合新聞網／ 綜合報導
從馬來西亞台台參加清晨盃的戚宇瀚（後），只跟印度隊友配合一天就提拍上陣。全民羽球發展協會提供
從馬來西亞台台參加清晨盃的戚宇瀚（後），只跟印度隊友配合一天就提拍上陣。全民羽球發展協會提供

第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽競賽今天在台北體育館4樓、7樓點燃戰火，不少球友都藉由清晨盃「以球會友」，讓自己的人生閱歷更豐富，參加200歲3P組的71歲林礽成已參加至少40屆，以及報名100歲混雙組的馬來西亞戚宇瀚，每年都很期待在清晨盃與朋友相聚或擴大自己的交友圈。

本屆清晨盃吸引4753人參賽，超越2016年創下全球最大規模羽球業餘賽事金氏世界紀錄的4318人，再創新猷。全民羽球發展協會理事長吳宜倫表示，希望藉由清晨盃帶給大家健康快樂，並凝聚世界各地球友的情誼。

球齡約50年的林礽成不僅是多屆參賽，也是大會競賽紀錄組副組長，必須在賽前負責安排賽程表，由於清晨盃賽事規模大，他得謹慎安排近3500場賽事，讓每位選手比賽都有間隔，避免連續出賽等狀況。林礽成表示，每年排賽程雖然工程浩大，但要做就要做到最好，絕對不能砸掉清晨盃建立許久的好口碑。

不僅懂得巧妙排賽程，林礽成球技也是一流，曾在清晨盃締造10連霸，但他認為比賽輸贏是一回事，最重要是在清晨盃結識世界各地的朋友，豐富自己的人生。目前已經退休的林礽成，現在平均每週打球3次，打完後也可以跟球友一起聚餐聊天，甚至會相約出國旅遊，這些都是清晨盃、羽球帶給他的福利。

林礽成其實5年前右膝曾受過重傷，但他努力進行復健，如今又可以投入每年最大盛事清晨盃，並開始打200歲的3P組。另外，他其中一位隊友就是當年大學時期透過羽球結識，最後更變成終生伴侶的愛妻。

全民羽球發展協會理事長吳宜倫透露，3P是清晨盃創辦，現在許多國家都開始推行，鼓勵跑不動的老年人參賽。林礽成則認為，3P組的對抗更刺激，又適合大家在比賽之餘又能享受打球的快感，且無論幾歲都可以投入。

清晨盃不單單是羽球賽，更多人透過賽事結識世界各國朋友，成為賽事特別之處。43歲馬來西亞選手戚宇瀚第二次參賽，本屆混雙搭檔來自印度，兩人是透過一個打球群組認識，在26日第一次在台灣碰面，今天就立刻上場揮灑汗水。

25日才抵達台灣的戚宇瀚，其實壓根沒想過會在清晨盃認識來自印度的朋友，他笑說，「這應該是我人生中第一位印度朋友。」

由於家庭因素，戚宇瀚近年經常來台灣，若有空就會找球友一起打球，更巧的是他曾在一次球聚中，找到自己的大學同學。戚宇瀚表示，馬來西亞的羽球風氣雖然興盛，卻很少有規模如此龐大的業餘賽事，而清晨盃真的很盛大，可以讓世界各國的人齊聚一堂，同時認識一票熱愛羽球的朋友，所以他只要有空，當然願意來台灣透過清晨盃以球會友。

大會競賽紀錄組副組長林礽成（後）也是多年的參賽選手，與楊金波、楊繼美一起參加3P-200歲組，在清晨盃以球會友。全民羽球發展協會提供
大會競賽紀錄組副組長林礽成（後）也是多年的參賽選手，與楊金波、楊繼美一起參加3P-200歲組，在清晨盃以球會友。全民羽球發展協會提供

人生 出國旅遊 印度 復健 馬來西亞

相關新聞

羽球／清晨盃不只是羽球賽 參賽選手能以球會友、擴大交友圈

第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽競賽今天在台北體育館4樓、7樓點燃戰火，不少球友都藉由清晨盃「以球會友」，讓自己的人生閱歷更豐富，參加200歲3P組的71歲林礽成已參加至少40屆，以及報名1

舉重／北韓隊考慮來台移訓 林敬能樂觀其成

北韓舉重代表隊去年在杭州亞運狂掃6金5銀2銅，有可能在今夏來台灣移地訓練，台灣隊有機會近距離觀摩北韓隊訓練方式，總教練林...

新北定向越野開放報名 四場都報名享專屬尋寶

「2024探旅新北 定向越野活動」今起開放報名，新北市觀光局將於5至8月連辦4場系列活動，每個月最後一個周日在土城、泰山...

舉重／世界盃在泰國舉行 郭婞淳領軍拚奧運門票

泰國舉重世界盃將於3月31日揭開序幕，「舉重女神」郭婞淳明天將啟程，率領中華隊拚巴黎奧運門票，這也是她在去年10月杭州亞...

UFA／台師大新鮮人「梅開二度」2球力退輔大寫連霸

112學年度UFA大專足球聯賽女生組第一級冠軍戰今天於輔大足球場開踢，衛冕軍台灣師大面對「地主」輔仁大學，靠新鮮人林怡岑...

邁阿密女網／8強賽遭逆轉 謝淑薇無緣「黃金雙冠」

邁阿密女網賽闖進8強的「世界球后」謝淑薇，今天和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）面對地主組合珂寧（Sofi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。