新北定向越野開放報名 四場都報名享專屬尋寶

「2024探旅新北 定向越野活動」今起開放報名，新北市觀光局將於5至8月連辦4場系列活動，每個月最後一個周日在土城、泰山、五股、坪林將有650名跑者手持定向地圖穿梭花徑、茶園、山顛、溪畔，以運動方式認識在地文化，從不同的角度欣賞地方特色並帶動周邊觀光產值。

觀光局表示，定向越野是百年以上歷史戶外運動項目，結合體力、智力等綜合技能，「2025年世界壯年運動會」定向越野項目也在去年底舉辦暖身賽，「2024探旅新北 定向越野活動」在體驗定向越野同時，可感受土城、泰山、五股、坪林秘境，每場限額650名，其中開放100個四場都報名的統報名額，統報可獲4款運動毛巾拼湊尋寶地圖。

觀光局今舉辦活動宣傳會，副市長陳純敬表示，去年探旅新北每場450個名額場場爆滿，廣受好評迴響熱烈，今年將每場名額提升至650個，希望新北市各區的特色更廣為人知，透過定向越野鼓勵民眾不單只專注在速度，更有意識地去規劃自己想探索的路線。

欲報名民眾今天起可至伊貝特網站報名「2024探旅新北 定向越野活動」土城場以及統報，報名網頁也公布各場活動日期及報名開放日期，民眾可至新北市觀光旅遊網等官網查詢相關訊息。