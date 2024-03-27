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舉重／北韓隊考慮來台移訓 林敬能樂觀其成

中央社／ 台北27日電
北韓舉重選手金日景(圖)，曾於去年杭州亞運打敗郭婞淳。報系資料照
北韓舉重選手金日景(圖)，曾於去年杭州亞運打敗郭婞淳。報系資料照

北韓舉重代表隊去年在杭州亞運狂掃6金5銀2銅，有可能在今夏來台灣移地訓練，台灣隊有機會近距離觀摩北韓隊訓練方式，總教練林敬能今天說，機會難得，很希望北韓隊能夠來台。

距離巴黎奧運僅剩不到4個月，尋求衛冕的「舉重女神」郭婞淳，只要參加3月底登場的泰國世界盃，奧運門票幾可到手，只待國際舉重總會（IWF）公告確認，而郭婞淳後續也將留在台灣備戰奧運。

林敬能接受中央社記者訪問時表示，若想要進步只有2條路，必須要「走出去」或「請進來」，像是邀請一流選手、教練來台指導，以及出國移地訓練，且時間不能過於匆促，才能看得到成效。

帶有神秘色彩的北韓舉重代表隊，去年亞運來勢洶洶，不僅打破多項世界紀錄，在舉重獎牌榜上更以6金5銀2銅力壓地主中國登頂。

據了解，北韓舉重隊與台灣隊教練團的教練林敬能、黃達德互動良好，因此有意來台移地訓練，時間點可能會落在今年5、6月，目前相關計畫案已送交體育署。

林敬能表示，「我們很希望他們來，因為太難得」。他認為，若能成行，只有好處，將能近距離觀察北韓隊訓練方式。

亞運 舉重 郭婞淳

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