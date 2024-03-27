羽球亞錦賽／戴資穎力拼衛冕！4強可能又強碰球后安洗瑩
亞洲羽球錦標賽4月9日在中國大陸寧波展開，這是巴黎奧運積分最後1場賽事，今天籤表出爐，我國一姊戴資穎首輪對手是從資格賽A組出線的選手，4強可能又要碰上南韓世界球后安洗瑩。
戴資穎去年在亞錦賽擊敗安洗瑩封后，自2017和2018年後再度奪冠，目前亞錦賽冠軍戰勝率仍是100％，本屆將尋求衛冕，同時爭取更好的世界排名。
亞錦賽女單共32席，其中4張門票透過資格賽爭取，資格賽分成A、B、C、D組，各組戰績最佳將進入32強。戴資穎首輪對手將從印度查利哈（Ashmita Chaliha）、香港盧善恩與哈薩克斯瑪古洛娃（Kamila Smagulova）3人中產生。
戴資穎16強高機率碰上日本大堀彩，8強假想敵是中國王祉怡，4強對手可能是頭號種子安洗瑩。如果小戴和安洗瑩都晉級4強，這將是本季馬來西亞公開賽決賽和法國公開賽4強賽後，兩人再度交鋒。
我國好手許玟琪、白馭珀、宋碩芸都會直接在32強登場，許玟琪首戰碰上中國好手韓悅，白馭珀對手是緬甸選手圖薩（Thet Htar Thuzar），宋碩芸則要遭遇印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）。
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