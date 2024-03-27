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足球／上半場遭帽子戲法 中華隊終進球仍不敵吉爾吉斯

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

中華男足今天在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事作客吉爾吉斯主場，在上半場就遭到吉爾吉斯克若（Joel Kojo）上演帽子戲法下，半場踢完以0：3落後，儘管下半場中華隊也在第87分鐘靠著吳彥澍的12碼罰球踢進本次分組賽第一顆進球，但最終還是以1：5敗下陣來，吞下分組賽4連敗。

中華男足上周在主場迎戰吉爾吉斯的比賽中以0：2不敵對手吞下分組賽3敗後，隨即飛往吉爾吉斯備戰客場賽事，在今天的比賽上半場中華隊後防線就遭遇嚴苛挑戰，尤其是25歲的吉爾吉斯前鋒克若一人就踢進3球上演帽子戲法，幫助吉爾吉斯在上半場踢完以3：0領先。

下半場第79分鐘吉爾吉斯布勞茲曼（Khristiyan Brauzman）為球隊踢進第4顆進球後，中華隊也在比賽第87分鐘取得12碼罰球機會，最終由吳彥澍操刀進球，也是中華隊本屆分組賽的首顆進球。

不過在傷停補時階段，吉爾吉斯19歲小將莫克（Kimi Merk）頭錘破門，最終吉爾吉斯也以5：1收下分組賽第3勝，中華隊則是苦吞4連敗，確定無緣分組前二名晉級2026世界盃資格賽的下個階段賽事，也將落入亞洲盃資格賽第3輪賽事。

中華隊

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