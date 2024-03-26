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羽球／「麟洋配」搶下巴黎奧運資格 返國擔任清晨盃大使

中央社／ 台北26日電
清晨盃羽賽本周開打。主辦單位提供
清晨盃羽賽本周開打。主辦單位提供

台灣羽球男雙組合李洋王齊麟今年再度擔任清晨盃羽球錦標賽的宣傳大使，才剛從瑞士返國的他們，也提前確定能取得巴黎奧運參賽資格。

巴黎奧運羽球項目的參賽資格，要等到4月28日公布最終奧運積分排名才會確定，排在前8名的話每個國家最多2組參賽、前16名每個國家僅1組參賽，而在奧運積分計算週期內的最後一場比賽，就是4月9日開打的亞洲羽球錦標賽。

目前李洋、王齊麟的奧運積分排名暫居第9，而近況相當出色的李哲輝、楊博軒，本週的西班牙大師賽沒參賽，就算亞錦賽奪冠，積分也確定無法超越「麟洋配」。

李洋在接受媒體聯訪時說道，這趟歐洲行表現「還算滿意」，主要是全英公開賽至少有打到8強，不但積分有增加也確定奧運資格，心裡也比較踏實和篤定。

李洋強調，現在壓力少了一點之後，就可以更專心在調整和備戰巴黎奧運；搭檔王齊麟則笑說：「心情很矛盾，看到哲輝、博軒打很好又會有很大壓力，但又很希望大家都能奪冠。」

打完今年球季之後，李洋也將卸下球員身分，他強調，「其實沒有什麼特別的感覺，到每一場比賽都還是很開心也很平常心，不會特地去想什麼最後一舞的事，明年可能會回學校當教職，試試看不同的身分。」

「麟洋配」在去年羽球亞錦賽首度闖進4強，只可惜比賽中王齊麟受傷只得退賽，但仍收下1面銅牌，李洋強調，今年就是盡力去打，目標希望可以再度挺進4強。

清晨盃羽賽本周開打。主辦單位提供
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李洋 王齊麟 羽球

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