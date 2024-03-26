羽球／「麟洋配」搶下巴黎奧運資格 返國擔任清晨盃大使

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟今年再度擔任清晨盃羽球錦標賽的宣傳大使，才剛從瑞士返國的他們，也提前確定能取得巴黎奧運參賽資格。

巴黎奧運羽球項目的參賽資格，要等到4月28日公布最終奧運積分排名才會確定，排在前8名的話每個國家最多2組參賽、前16名每個國家僅1組參賽，而在奧運積分計算週期內的最後一場比賽，就是4月9日開打的亞洲羽球錦標賽。

目前李洋、王齊麟的奧運積分排名暫居第9，而近況相當出色的李哲輝、楊博軒，本週的西班牙大師賽沒參賽，就算亞錦賽奪冠，積分也確定無法超越「麟洋配」。

李洋在接受媒體聯訪時說道，這趟歐洲行表現「還算滿意」，主要是全英公開賽至少有打到8強，不但積分有增加也確定奧運資格，心裡也比較踏實和篤定。

李洋強調，現在壓力少了一點之後，就可以更專心在調整和備戰巴黎奧運；搭檔王齊麟則笑說：「心情很矛盾，看到哲輝、博軒打很好又會有很大壓力，但又很希望大家都能奪冠。」

打完今年球季之後，李洋也將卸下球員身分，他強調，「其實沒有什麼特別的感覺，到每一場比賽都還是很開心也很平常心，不會特地去想什麼最後一舞的事，明年可能會回學校當教職，試試看不同的身分。」

「麟洋配」在去年羽球亞錦賽首度闖進4強，只可惜比賽中王齊麟受傷只得退賽，但仍收下1面銅牌，李洋強調，今年就是盡力去打，目標希望可以再度挺進4強。

清晨盃羽賽本周開打。主辦單位提供

清晨盃羽賽本周開打。主辦單位提供

清晨盃羽賽本周開打。主辦單位提供

清晨盃羽賽本周開打。主辦單位提供

清晨盃羽賽本周開打。主辦單位提供