羽球／「自己的奧運自己守護」麟洋配全英闖8強御卸壓

東京奧運打下金牌的我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，剛結束歐洲3站征途返國，今天現身第52屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽記者會，再度擔任宣傳大使的兩人幾乎確保巴黎奧運門票，確定今年退役的李洋盼「最後一舞」有完美結尾。

為爭取巴黎奧運積分，「麟洋配」連續參加法國公開賽、全英公開賽和瑞士公開賽，法國雖「一輪遊」，不過BWF超級1000等級的全英公開賽打進8強，進帳6600分的積分，讓兩人瞬間卸壓。

昨天才從瑞士抵台的王齊麟和李洋坦言，歐洲3站表現「差強人意」，且另組男雙組合李哲輝／楊博軒歐洲站表現亮眼，讓兩人壓力很大，還自己算起奧運積分，所幸有全英賽8強的分數進補，王齊麟笑說：「自己的奧運（資格）自己守護！」

4月28日是巴黎奧運積分截止日，「麟洋配」積分截止前最後一站是4月10日開戰的亞洲錦標賽，李洋提到，奧運資格基本已到手，可以開始為7月大賽準備，亞錦賽目標再奪一面獎牌，一旁的王齊麟馬上補上一句「先不要受傷」。

「麟洋配」去年亞錦賽突破低潮闖進4強，但王齊麟4強賽卻拉傷大腿，今年除想複製佳績，重點是保持身體健康。

今年法國公開賽是巴黎奧運測試賽，場館在為奧運新建設的拉夏貝爾門體育館舉行，「麟洋配」只打一場就收工，不過也有在賽前一天的適應場地熟悉新場館，希望合作第2次的奧運再打出好成績。