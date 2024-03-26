快訊

陳永康與沈伯洋國防問政作風比一比 各自有什麼隱憂？

宥勝強制猥褻「疑勾串被害人」遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

白沙屯媽回程急行軍！網驚見「不老男神」引騷動：這趟值得了

中職／悍將新莊主場開幕戰 3位巴黎奧運國手來開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊主場開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天開球嘉賓也在今天揭曉，3日將邀請林昀儒、4月4日則是林郁婷、吳詩儀。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊主場開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天開球嘉賓也在今天揭曉，3日將邀請林昀儒、4月4日則是林郁婷、吳詩儀。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊主場開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天開球嘉賓也在今天揭曉，邀請將在今年代表台灣出戰巴黎奧運的國手，一同為比賽開出好球，4月3日邀請「小林同學」林昀儒、4月4日則由「台灣拳后」林郁婷、「拳擊女俠」吳詩儀共同為比賽開球，傳遞運動員在賽場上的拚勁及奮力一搏的精神。

台灣大哥大贊助好手22歲的林昀儒在東京奧運一戰成名，與鄭怡靜搭檔的混合雙打拿下銅牌，是台灣參加奧運史上第一面「純本土」奧運桌球獎牌，在球場上總能展現冷靜沈著的一面，3月在WTT新加坡大滿貫賽闖進4強，世界排名上升至第6，8月林昀儒將代表台灣出征巴黎奧運，4月3日先到悍將開幕戰，為比賽開出好球，這也是林昀儒繼2021年東京奧運後再次為悍將開球。

富邦悍將隊主場開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天開球嘉賓也在今天揭曉，3日將邀請林昀儒、4月4日則是林郁婷、吳詩儀。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊主場開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天開球嘉賓也在今天揭曉，3日將邀請林昀儒、4月4日則是林郁婷、吳詩儀。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊主場開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天開球嘉賓也在今天揭曉，3日將邀請林昀儒、4月4日則是林郁婷、吳詩儀。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊主場開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天開球嘉賓也在今天揭曉，3日將邀請林昀儒、4月4日則是林郁婷、吳詩儀。圖／富邦悍將隊提供

同是台灣大哥大贊助好手的林郁婷克服低潮，在去年杭州亞運過關斬將，拿下史上首面女子拳擊亞運金牌，勵志故事感動無數人；吳詩儀同樣在杭州亞運拳擊擂台上表現精彩，勇奪銅牌也為自己打下奧運參賽資格，兩人同樣要在巴黎奧運的最高殿堂力拚再創台灣拳擊新歷史，4月4日將先為悍將助拳。

「Go Stronger #夠悍」主題日兩天，邀請新莊在地知名表演團體，用精彩的表演為新球季揭開序幕，4月3日請到連續多年參與新北市國際鼓藝節及節慶活動演出的「新莊國中鼓藝團」，4日則由征戰國內外比賽屢創佳績的「輔仁大學競技啦啦隊」開場。

亞運 拳擊 林昀儒

延伸閱讀

桌球／昀儒明日之星桌球賽1500人報名秒殺 他現身會場暴動了

桌球／林昀儒助陣 木下東京稱霸日本桌球T聯賽

桌球／林昀儒榮膺日本T聯賽MVP 抱回獎金百萬日圓

桌球／WTT大滿貫賽新加坡站 林昀儒不敵梁靖崑無緣爭金

相關新聞

網球／腳踝外側韌帶全斷 墨瑞溫布頓、巴黎奧運打問號

世界排名曾高居首位的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），近年受傷勢所苦，今年溫布頓可能是職業生涯告別戰，不料計畫...

邁阿密女網／11度參賽首闖8強 球后謝淑薇有望挑戰陽光雙冠

去年復出不斷用球拍寫驚奇的「世界球后」謝淑薇，今天再推進個人紀錄，她和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）在邁...

中職／悍將新莊主場開幕戰 3位巴黎奧運國手來開球

富邦悍將隊主場開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天開球嘉賓也在今天揭曉，...

擊劍／全國第一次錦標賽 選手力爭奧運資格賽參賽權

113年全國第一次擊劍錦標賽在22日至24日於台北體育館舉行。 本次選出各劍種全國積分最新排名前八名選手，將有資格參加2024年亞洲擊劍錦標賽代表隊選拔！另外，本次比賽後，擊劍協會公告年度成年組各項

羽球／逆轉奪本季首冠 林俊易：機會留給準備好的人

我國羽球「一哥」周天成和「左手重砲」林俊易昨晚在瑞士公開賽男單決賽上演內戰，世界排名22的林俊易首局只拿7分，第二局又陷...

羽球／清晨盃報名人數創新高 麟洋配續任宣傳大使

第52屆清晨盃羽球錦標賽將於3月27日至31日在台北體育館舉行，除了報名人數達到新高4753人，更邀請「麟洋配」李洋、王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。