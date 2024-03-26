中職／悍將新莊主場開幕戰 3位巴黎奧運國手來開球

富邦悍將隊主場開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天開球嘉賓也在今天揭曉，邀請將在今年代表台灣出戰巴黎奧運的國手，一同為比賽開出好球，4月3日邀請「小林同學」林昀儒、4月4日則由「台灣拳后」林郁婷、「拳擊女俠」吳詩儀共同為比賽開球，傳遞運動員在賽場上的拚勁及奮力一搏的精神。

台灣大哥大贊助好手22歲的林昀儒在東京奧運一戰成名，與鄭怡靜搭檔的混合雙打拿下銅牌，是台灣參加奧運史上第一面「純本土」奧運桌球獎牌，在球場上總能展現冷靜沈著的一面，3月在WTT新加坡大滿貫賽闖進4強，世界排名上升至第6，8月林昀儒將代表台灣出征巴黎奧運，4月3日先到悍將開幕戰，為比賽開出好球，這也是林昀儒繼2021年東京奧運後再次為悍將開球。

富邦悍將隊主場開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天開球嘉賓也在今天揭曉，3日將邀請林昀儒、4月4日則是林郁婷、吳詩儀。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊主場開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日在新莊棒球場登場，兩天開球嘉賓也在今天揭曉，3日將邀請林昀儒、4月4日則是林郁婷、吳詩儀。圖／富邦悍將隊提供

同是台灣大哥大贊助好手的林郁婷克服低潮，在去年杭州亞運過關斬將，拿下史上首面女子拳擊亞運金牌，勵志故事感動無數人；吳詩儀同樣在杭州亞運拳擊擂台上表現精彩，勇奪銅牌也為自己打下奧運參賽資格，兩人同樣要在巴黎奧運的最高殿堂力拚再創台灣拳擊新歷史，4月4日將先為悍將助拳。

「Go Stronger #夠悍」主題日兩天，邀請新莊在地知名表演團體，用精彩的表演為新球季揭開序幕，4月3日請到連續多年參與新北市國際鼓藝節及節慶活動演出的「新莊國中鼓藝團」，4日則由征戰國內外比賽屢創佳績的「輔仁大學競技啦啦隊」開場。