邁阿密女網／11度參賽首闖8強 球后謝淑薇有望挑戰陽光雙冠

去年復出不斷用球拍寫驚奇的「世界球后」謝淑薇，今天再推進個人紀錄，她和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）在邁阿密女網賽第二輪以兩個7：5拍下俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／巴西馬丁絲（Ingrid Gamarra Martins），晉級8強，第11度參賽突破「第二輪魔咒」。

從2008年首度挑戰邁阿密女網賽開始，謝淑薇10度參賽雙打最多就是贏一場，昨天首輪奪勝已追平個人最佳成績；台灣時間今天凌晨碰布林柯娃／馬丁絲，名列頭號種子的台比組合第1個發球局瓦解3個破發點，接續第3局率先破發，但第8局遭到回破，憑藉第11局關鍵破發，第12局盤末發球局順利保住，以7：5先下一城。

第二盤成破發大戰，台比組合第3局先破發後，第8局開始連續4局兩組選手都沒能保住發球局，3度破發的台比組合最終以再一個7：5能下勝利，在1小時35分鐘對決中晉級8強。

謝淑薇去年4月底復出，四大滿貫摘下3冠，美網也闖4強，世界排名從去年5月的710名一路上竄，先重返世界前10，前一站加上WTA 1000等級的印地安泉女網封后後更重登世界第一，邁阿密女網賽也是相隔2年再以球后身份參賽，有機會挑戰生涯沒完成過的「陽光雙冠」。

邁阿密女網賽總獎金877萬美金，和印地安泉同樣屬於WTA 1000等級大賽，兩場賽事被稱為「陽光雙賽」，若能接連捧冠被稱為「陽光雙冠」；台比組合有機會挑戰陽光雙冠，8強賽將碰地主組合珂寧（Sofia Kenin）／瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）。

珂寧曾奪下澳網女單冠軍，39歲的瑪泰克‧史丹絲生涯握有29座女雙冠軍，世界排名曾高居首位，兩人是今年阿布達比女網賽冠軍組合。