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擊劍／全國第一次錦標賽 選手力爭奧運資格賽參賽權

聯合新聞網／ 綜合報導
男子鋭劍冠軍李讓/達永開發-耀達建設、季軍丁泓剴、第五名張宗凱、第七名柳其鴻。讀者提供
男子鋭劍冠軍李讓/達永開發-耀達建設、季軍丁泓剴、第五名張宗凱、第七名柳其鴻。讀者提供

113年全國第一次擊劍錦標賽在22日至24日於台北體育館舉行。

本次選出各劍種全國積分最新排名前八名選手，將有資格參加2024年亞洲擊劍錦標賽代表隊選拔！另外，本次比賽後，擊劍協會公告年度成年組各項目排名第一的選手，將與FIE截至2024年3月25日各項目排名前200名內，且為我國選手最優者！再於3月31日選拔出各項目最優秀選手一名，代表我國參加2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會亞洲區資格賽，爭取獲得奧運參賽權。

名單如下：

男子銳劍：

李讓/全國排名第 1名

葛屹盧/FIE排名第 55名

女子銳劍：

曲宗玟/全國排名第 1名

洪莉翔 /FIE排名第 120名

女子鈍劍：

張皇美子/全國排名第 1名

丁儒嫙 /FIE排名第 168名

女子軍刀：

彭子珊 /全國排名第 1名

徐妤欣 /FIE排名第 200名

男子鋭劍8強選手。讀者提供
男子鋭劍8強選手。讀者提供

男子鋭劍冠軍李讓/台北市立中正高中。達永開發-耀達建設提供
男子鋭劍冠軍李讓/台北市立中正高中。達永開發-耀達建設提供

男子鋭劍亞軍吳祥慶/國立體育大學。讀者提供
男子鋭劍亞軍吳祥慶/國立體育大學。讀者提供

男子鋭劍季軍丁泓剴/台北市立中正高中。讀者提供
男子鋭劍季軍丁泓剴/台北市立中正高中。讀者提供

男子鋭劍季軍陳秉濬/台北市立懷生國中。讀者提供
男子鋭劍季軍陳秉濬/台北市立懷生國中。讀者提供

男子鋭劍第五名張宗凱/臺北市立中正高中。讀者提供
男子鋭劍第五名張宗凱/臺北市立中正高中。讀者提供

男子鋭劍第六名徐敬文/桃園市擊劍委員會。讀者提供
男子鋭劍第六名徐敬文/桃園市擊劍委員會。讀者提供

男子鋭劍第七名柳其鴻/臺北市立中正高中。讀者提供
男子鋭劍第七名柳其鴻/臺北市立中正高中。讀者提供

男子鋭劍第八名徐浩/桃園市永豐高中。讀者提供
男子鋭劍第八名徐浩/桃園市永豐高中。讀者提供

女子鈍劍頒獎典禮。讀者提供
女子鈍劍頒獎典禮。讀者提供

女子鈍劍冠軍弓長皇美子、第六名鄭孜音、繁星擊劍教練。讀者提供
女子鈍劍冠軍弓長皇美子、第六名鄭孜音、繁星擊劍教練。讀者提供

女子鈍劍第七名雷淯茹/WinnieSports、第八名于宓玄/高雄市。讀者提供
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