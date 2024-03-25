擊劍／全國第一次錦標賽 選手力爭奧運資格賽參賽權
113年全國第一次擊劍錦標賽在22日至24日於台北體育館舉行。
本次選出各劍種全國積分最新排名前八名選手，將有資格參加2024年亞洲擊劍錦標賽代表隊選拔！另外，本次比賽後，擊劍協會公告年度成年組各項目排名第一的選手，將與FIE截至2024年3月25日各項目排名前200名內，且為我國選手最優者！再於3月31日選拔出各項目最優秀選手一名，代表我國參加2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會亞洲區資格賽，爭取獲得奧運參賽權。
名單如下：
男子銳劍：
李讓/全國排名第 1名
葛屹盧/FIE排名第 55名
女子銳劍：
曲宗玟/全國排名第 1名
洪莉翔 /FIE排名第 120名
女子鈍劍：
張皇美子/全國排名第 1名
丁儒嫙 /FIE排名第 168名
女子軍刀：
彭子珊 /全國排名第 1名
徐妤欣 /FIE排名第 200名
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