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羽球／逆轉奪本季首冠 林俊易：機會留給準備好的人

聯合報／ 記者曾思儒／台北—馬德里電話採訪

我國羽球「一哥」周天成和「左手重砲」林俊易昨晚在瑞士公開賽男單決賽上演內戰，世界排名22的林俊易首局只拿7分，第二局又陷入16：20落後，但瓦解小天4個冠軍點，最終演出大逆轉，戲劇性迎接本季首冠。

瑞士公開賽屬於BWF超級300系列，是小天和林俊易連續歐洲征途的第4站，兩位跨世代好手上演精彩對決，整場比賽共歷時1小時15分鐘，成為歐洲站經典一役。

以7：21、22：20、23：21奪下本季首冠的林俊易說：「今年首冠，當然滿開心的，然後這趟來歐洲也學習到很多事情，對於生活、打球都是不斷在學習的過程。」

24歲的林俊易剛好小周天成10歲，昨天是兩人生涯第4度碰頭，將對戰紀錄打平的「左手重砲」透露，歐洲征途過程中，不斷和自我對話，「自己告訴自己要堅持努力，每一顆球都不要放棄，總會有一個機會讓你衝上去，類似說『機會總是留給準備好的人』。」

從上個月德國公開賽到法國公開賽、全英公開賽，再到剛落幕的瑞士公開賽，林俊易表示這次旅程除了賽場，還學習到調整身體、心理狀態；目前他已抵達馬德里，準備迎接明天點燃戰火的西班牙公開賽。

西班牙公開賽和剛結束的瑞士公開賽相同等級，屬於BWF超級300系列，明天由會外賽和部分會內賽先登場。林俊易名列男單第6種子，首輪將碰世界排名33的中國雷蘭曦，列第3種子的周天成、「羽球王子」王子維、蘇力揚、李佳豪和戚又仁也將在會內賽尋求勝場。

周天成 林俊易 羽球

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