快訊

獨／長榮集團再爆財產處分爭議 小股東將提告「張國華為首全體董事」

黃仁勳親曝 AI 巨浪起源 直言：是台灣救了我

日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

LPGA／朴世莉錦標賽 美國女將柯達奪冠、錢珮芸55名

中央社／ 台北25日電
柯達。 法新社
柯達。 法新社

總獎金200萬美元（約新台幣6388萬元）的LPGA朴世莉錦標賽今天進行最終回合，拿下東京奧運高爾夫金牌的美國女將柯達經過延長賽後奪冠，台灣唯一完賽的錢珮芸並列第55名。

美國職業女子高爾夫協會（LPGA）的朴世莉錦標賽（Fir Hills Seri Pak Championship）前身是洛杉磯公開賽，賽事創辦於2018年，今年才以前韓國傳奇女將朴世莉冠名。

這場比賽台灣共有錢珮芸、徐薇淩、曾雅妮、程思嘉等4人參賽，但前2回合結束後，僅錢珮芸以140桿順利晉級，其餘3人都遭到淘汰。

現年46歲的朴世莉，生涯拿過25場LPGA賽事冠軍，包括5場年度5大賽冠軍，其中1998年同時包辦LPGA錦標賽、美國公開賽2大賽金盃，並在2007年入選高爾夫名人堂。

在賽前的練習配對賽，曾雅妮還受邀跟朴世莉同組下場打球，讓曾雅妮都驚呼說：「沒想到還可以跟她一起打球，這對我來說真的是太棒的回憶，朴世莉就是亞洲在LPGA的一個傳奇球員。」

錢珮芸前2回合分別繳出70桿順利晉級，結果後2天表現每況愈下，第3天73桿、第4天77桿，總計以高於標準6桿的290桿、並列第55名作收，小賺5924美元（約新台幣18.9萬）。

賽事4回合結束後，美國女將柯達（Nelly Korda）和同胞好手歐圖爾（Ryann O'Toole）一起繳出275桿，2人進入延長賽後，柯達推進冠軍博蒂推桿，如願拿下LPGA生涯第10勝、本季第2勝。

LPGA 錢珮芸 高爾夫

延伸閱讀

美國電動車推展目標的高達成難度 TOYOTA怎麼想呢？

美擁技術優勢 拚地熱成為再生能源骨幹

美如鷹、日仍鴿 央行：美元持續強勁

恆大撤回美國破產保護申請 稱適時再提新申請

相關新聞

邁阿密女網／瓦解4個盤末危機！球后謝淑薇過頭關已追平個人最佳

前一站印地安泉女網賽登頂，我國「一姊」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）轉戰邁阿密女網賽再開出紅盤，...

桌球／莊智淵差9天滿43歲 WTT貝魯特二站支線賽封王

台灣男單桌球教父莊智淵今天在WTT貝魯特二站支線系列賽冠軍戰，以14比12、11比5、6比11、11比9擊敗哈薩克好手葛...

NFL／酋長史尼德功成身退 交易泰坦雙贏

上季表現可能讓烏鴉迷想哭的酋長角衛史尼德（L'Jarius Sneed）幫助球隊成功二連霸，理所當然尋求高薪長約。雖然...

LPGA／朴世莉錦標賽 美國女將柯達奪冠、錢珮芸55名

總獎金200萬美元（約新台幣6388萬元）的LPGA朴世莉錦標賽今天進行最終回合，拿下東京奧運高爾夫金牌的美國女將柯達經...

瑞士羽賽／「左手重砲」林俊易逆轉封王 想努力追上世界級名將

台灣羽球男單好手「左手重砲」林俊易昨在超級300瑞士羽球公開賽，逆轉擊敗台灣一哥周天成奪冠。林俊易表示，接下來就是努力追...

廣角鏡／全中運燃聖火 全台傳遞開跑

暌違12年北市今年4月將再度舉辦全中運，北市教育局昨晚點燃聖火，市長蔣萬安帶領運動員王冠閎及黃筱雯等人高舉聖火起跑，將從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。