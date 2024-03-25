瑞士羽賽／「左手重砲」林俊易逆轉封王 想努力追上世界級名將

台灣羽球男單好手「左手重砲」林俊易昨在超級300瑞士羽球公開賽，逆轉擊敗台灣一哥周天成奪冠。林俊易表示，接下來就是努力追上世界級的名將。

24歲的林俊易，在2019年就初嚐世界羽球總會（BWF）超級300等級的美國羽球公開賽冠軍，只可惜後來因為受傷加上疫情影響，排名一路往下滑，2022年疫情結束、傷癒復出的林俊易，一口氣拿了5場國際系列賽和挑戰賽的冠軍。

去年林俊易的表現越來越穩定，再拿第2座超級300的泰國羽球大師賽冠軍；今年表現也相當出色，在超級1000等級的馬來西亞公開賽闖進4強，而這場瑞士羽球公開賽又奪冠。

林俊易在接受中央社記者訪問時說，面對學長（周天成）第2局那4個賽末點，「我其實真的沒想什麼，我沒想過輸球、也沒想過能逆轉、也沒想過1分1分追，我就是專注在每一個來回，其實打到有點忘記還差幾分了。」

拿下生涯第3座超級300等級的冠軍，林俊易認為自己變得更成熟也更有經驗，「前2座冠軍都有點順，這次的比賽過程更有內容、有失誤、有挫敗，但現在的我，更知道什麼時候要做什麼事情。」

目前世界排名第23名的林俊易，本週可望往上提升，但自己從沒想過接班甚至竄位「台灣一哥」的問題，他笑說：「所有的運動員都會老，這是很正常的循環，所以我不會以這個為目標，我想要跟世界級的名將比較。」

儘管今年無緣巴黎奧運，但林俊易心態擺得很正向，「我不是一個會設定什麼制式目標的人，我就是把事情做對、把心態擺正確，這樣就會有好的結果出現，自己也不會被壓力搞得很累。」