快訊

前總統馬英九4月1日登陸 訪北京是重頭戲

不良姿勢易造成顯老體態 中醫教按摩6穴位告別圓肩、烏龜頸

穿防彈衣匪徒對派出所囂張開槍 桃園勤指遭爆料沒通報「有槍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邁阿密女網／瓦解4個盤末危機！球后謝淑薇過頭關已追平個人最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇（右）和搭檔梅騰絲（左）在邁阿密女網賽女雙首輪躲過4個盤末點，挺進第二輪。 美聯社資料照
謝淑薇（右）和搭檔梅騰絲（左）在邁阿密女網賽女雙首輪躲過4個盤末點，挺進第二輪。 美聯社資料照

前一站印地安泉女網賽登頂，我國「一姊」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）轉戰邁阿密女網賽再開出紅盤，女雙首輪躲過4個盤末點，以直落2拍下西班牙、俄羅斯聯軍布薩（Cristina Bucsa）／帕諾娃（Alexandra Panova），有機會挑戰「陽光雙賽」金盃。

邁阿密女網賽總獎金877萬美金，和印地安泉同樣屬於WTA 1000等級大賽，兩場賽事被稱為「陽光雙賽」，若能接連捧冠被稱為「陽光雙冠」。謝淑薇和梅騰絲是大會頭號種子，且在詹皓晴及吳芳嫺首輪落馬後，謝淑薇也成僅存台將。

頭號種子首輪碰布薩／帕諾娃，第一盤一下場就破發成功，但隨後馬上被回破，接續兩組人馬一路保住發球局，台比組合關鍵第12局更從0：40絕對落後下瓦解對手4個盤末點，先將戰局延長到「搶7」，再以7：5先下一城。

第二盤台比組合連破對手2個發球局，順利以6：3拿下勝利，挺進第二輪。

謝淑薇在印地安泉戰功顯赫，連同今年共斬獲4冠，但2008年首度挑戰邁阿密女網賽開始，10度參賽雙打最多就是贏一場，今天奪勝已追平個人最佳成績，下戰將碰俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／巴西馬丁絲（Ingrid Gamarra Martins）。

謝淑薇去年4月底復出，四大滿貫摘下3冠，美網也闖4強，世界排名從去年5月的710名一路上竄，先重返世界前10，前一站加上WTA 1000等級的印地安泉女網封后後更重登世界第一，邁阿密女網賽也是相隔2年再以球后身份參賽。

吳芳嫺 羅斯 謝淑薇

延伸閱讀

網球／謝淑薇重返女雙球后 本週征戰邁阿密公開賽

網球／15分差擠下搭檔 謝淑薇重登球后

WTA／沒練球也能摘冠！神奇謝淑薇重返世界第一喊特別

印地安泉女網／奪第4冠重返女雙球后 謝淑薇復出不到1年寫傳奇

相關新聞

邁阿密女網／瓦解4個盤末危機！球后謝淑薇過頭關已追平個人最佳

前一站印地安泉女網賽登頂，我國「一姊」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）轉戰邁阿密女網賽再開出紅盤，...

桌球／莊智淵差9天滿43歲 WTT貝魯特二站支線賽封王

台灣男單桌球教父莊智淵今天在WTT貝魯特二站支線系列賽冠軍戰，以14比12、11比5、6比11、11比9擊敗哈薩克好手葛...

瑞士羽賽／林俊易封王 接班台灣男單後勢看好

靠著左手優勢和犀利的殺球，台灣「左手重砲」林俊易今天後來居上以2比1的局數擊敗周天成在瑞士羽球賽封王，這是他生涯第3座超...

廣角鏡／全中運燃聖火 全台傳遞開跑

暌違12年北市今年4月將再度舉辦全中運，北市教育局昨晚點燃聖火，市長蔣萬安帶領運動員王冠閎及黃筱雯等人高舉聖火起跑，將從...

瑞士羽賽／瓦解周天成4冠軍點 林俊易「內戰」逆轉奪本季首冠

我國羽球「一哥」周天成和「左手重砲」林俊易在BWF超級300系列的瑞士公開賽先後搶下決賽門票，今天上演兄弟鬩牆戲碼，世界...

睽違12年再辦全中運 蔣萬安點燃聖火啟動傳遞儀式

睽違12年全中運再度回到台北市舉辦，將於4月20日到4月25日登場，北市教育局今辦聖火點燃儀式，市長蔣萬安帶領運動員王冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。