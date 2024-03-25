邁阿密女網／瓦解4個盤末危機！球后謝淑薇過頭關已追平個人最佳

前一站印地安泉女網賽登頂，我國「一姊」謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）轉戰邁阿密女網賽再開出紅盤，女雙首輪躲過4個盤末點，以直落2拍下西班牙、俄羅斯聯軍布薩（Cristina Bucsa）／帕諾娃（Alexandra Panova），有機會挑戰「陽光雙賽」金盃。

邁阿密女網賽總獎金877萬美金，和印地安泉同樣屬於WTA 1000等級大賽，兩場賽事被稱為「陽光雙賽」，若能接連捧冠被稱為「陽光雙冠」。謝淑薇和梅騰絲是大會頭號種子，且在詹皓晴及吳芳嫺首輪落馬後，謝淑薇也成僅存台將。

頭號種子首輪碰布薩／帕諾娃，第一盤一下場就破發成功，但隨後馬上被回破，接續兩組人馬一路保住發球局，台比組合關鍵第12局更從0：40絕對落後下瓦解對手4個盤末點，先將戰局延長到「搶7」，再以7：5先下一城。

第二盤台比組合連破對手2個發球局，順利以6：3拿下勝利，挺進第二輪。

謝淑薇在印地安泉戰功顯赫，連同今年共斬獲4冠，但2008年首度挑戰邁阿密女網賽開始，10度參賽雙打最多就是贏一場，今天奪勝已追平個人最佳成績，下戰將碰俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／巴西馬丁絲（Ingrid Gamarra Martins）。

謝淑薇去年4月底復出，四大滿貫摘下3冠，美網也闖4強，世界排名從去年5月的710名一路上竄，先重返世界前10，前一站加上WTA 1000等級的印地安泉女網封后後更重登世界第一，邁阿密女網賽也是相隔2年再以球后身份參賽。