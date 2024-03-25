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桌球／莊智淵差9天滿43歲 WTT貝魯特二站支線賽封王

中央社／ 台北25日電
「桌球教父」莊智淵。圖／聯合報系資料照片
「桌球教父」莊智淵。圖／聯合報系資料照片

台灣男單桌球教父莊智淵今天在WTT貝魯特二站支線系列賽冠軍戰，以14比12、11比5、6比11、11比9擊敗哈薩克好手葛拉西曼科，如願拿下今年首場冠軍。

今年4月3日就要滿43歲的莊智淵，前一次在世界桌球職業大聯盟（WTT）奪冠，是2022年5月的WTT韋斯切斯特（Westchester）支線系列賽，如今相隔將近2年後再度封王。

世界排名第39名的莊智淵，在WTT貝魯特二站支線系列賽榮登大會頭號種子，根據賽事官網顯示，他和葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko）賽前交手2次全都獲勝。

今天2人再度交鋒，首局前段莊智淵小幅落後，但比賽後段追成4度平手後，莊智淵在11比12時連得3分逆轉戰局開出紅盤；第2局更加輕鬆寫意，開局4比0領先，接著在6比5領先時又連得5分再度收下第2局。

第3局雖被對手追回一局，在第4局莊智淵全力求勝，儘管兩度以4比8、6比9落後，但莊智淵隨後發揮老將經驗，一口氣連得5分逆轉戰局，順利獲得第4局以及比賽勝利。

莊智淵獲勝後可以獲得550美元（約1萬7720元台幣）冠軍獎金，以及125分的世界排名積分。

WTT的賽事分為WTT系列賽（WTT Series）、WTT支線系列賽（WTT Feeder Series）和WTT青少年系列賽（WTT Youth Series）。

其中WTT系列賽又依序分為總決賽、大滿貫賽、冠軍賽、球星挑戰賽、挑戰賽等5個等級。至於WTT支線系列賽則是屬於較為基礎性的賽事。

挑戰賽 桌球 莊智淵

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