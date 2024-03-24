桌球／WTT貝魯特二站支線賽 莊智淵挺進男單決賽

台灣男子桌球好手莊智淵今天在WTT貝魯特二站支線系列賽4強，以11比4、11比8、10比12、11比7擊敗盧森堡選手美拉德諾維奇，如願闖進決賽。

儘管以色列和巴勒斯坦武裝組織正在南部交火，但這場世界桌球職業大聯盟（WTT）的賽事是緊鄰在以色列北方、黎巴嫩的首都貝魯特舉行，因此賽事不受影響，仍照計畫舉行。

世界排名第39的莊智淵，生涯面對美拉德諾維奇（Luka Mladenovic）賽前僅交手過1次，是由莊智淵以3比1的局數獲勝；今天再度碰頭，莊智淵在首局5比3領先時連得5分，順利奠定勝基。

第2局莊智淵從1比4落後追成6比4超前，隨後雙方拉鋸兩度平手，但莊智淵還是靠著較佳的比賽經驗，從7比8時連得4分逆轉再度收下第2局。

第3局莊智淵的主動失誤較多，雖一度追到10比10平手，但最終仍敗下陣來，讓對手追回1局；幸好第4局莊智淵及時回穩，開賽就打出7比1攻勢，讓對手毫無招架之力，輕鬆再以11比7收下比賽勝利。

晉級決賽的莊智淵，對手將是世界排名第43的哈薩克好手葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko），雙方生涯分別在2018、2023年交手過2次，全都由莊智淵獲勝。

4月3日就要滿43歲的莊智淵，今年戰績5勝7敗，還沒有冠軍入袋；葛拉西曼科今年戰績14勝2敗，已經拿過1場冠軍，近況看起來似乎比較好。