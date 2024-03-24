路跑／「最速男」楊俊瀚驚喜現身 為女孩掛台新完賽獎牌

2024台新女子路跑TAISHIN WOMEN RUN首次進軍中台灣，今天清晨在台中中央公園美力開跑，現場吸引近3000名女孩熱情參與，「最速男」楊俊瀚也驚喜現身，除擔任鳴槍嘉賓，並在在終點處迎接完賽選手，為女孩們掛上完賽獎牌給予祝賀。

台新銀行連續7年冠名贊助這項賽事，⼒挺台灣運動發展。臺中市政府運動局李昱叡局長、台新銀行產業金融處陳柏如處長、中華民國路跑協會陳華恒秘書長、楊俊瀚今天都到場為賽事鳴槍。台新銀行贊助支持的空手道國手辜翠萍在3.8公里組率先衝線，和女孩們一起跑向更好的自己。

10.2公里由國內長跑好手游雅君以39分45秒的成績拿下冠軍，她建議有興趣從事路跑運動的女孩，每天至少維持一定心率的訓練，持之以恆肯定會有進步，曾遇阿基里斯腱斷裂運動傷勢的她說：「跑步就像人生，會一直遇到瓶頸、撞牆期，只要堅持到底不放棄，成功總會在終點等著妳。」

年僅15歲的林采頡以40分40秒的第2名成績完賽，平常她只有在羽球隊跑步練體力，近年陸續在路跑賽事展露頭角，她笑說：「喜歡跑步帶來的成就感，但平常還是練練體能就好。」