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瑞士羽賽／周天成、林俊易決賽會師 今晚「寶島內戰」爭冠

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瑞士羽賽／周天成、林俊易決賽會師 今晚「寶島內戰」爭冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羽球國手周天成。圖／中央社
羽球國手周天成。圖／中央社

BWF超級300系列的瑞士公開賽共有3組台將晉級最終日的決賽賽程，女雙許雅晴／林琬清將拚本季首冠，「一哥」周天成和「左手重砲」林俊易今天凌晨也先後打下4強賽勝利，台灣時間今天晚上將在決賽上演「寶島內戰」，讓台灣選手成今年瑞士羽賽最大贏家。

周天成目前世界排名15，林俊易世界排名22，過去3度碰頭都打滿3局，小天取得2勝1敗些微優勢；兩人最近一次碰頭是今年2月初的泰國公開賽8強賽，小天奪勝後一路登頂，奪下本季首冠，台灣時間約今晚8點進行的男單決賽要力拚本季第2冠。

「左手重砲」林俊易是去年泰國公開賽冠軍，今年最佳成績是超級1000系列的馬來西亞公開賽打進4強，今晚也要尋求本季第一座冠軍。

兩位寶島好手都以巴黎奧運為目標，目前小天奧運積分排名15，林俊易排20名，要一同攜手前進巴黎要奧運積分都在前16位，今晚直接正面交鋒也有些「奧運資格保衛戰」味道。

小天是瑞士羽賽第5種子，今天凌晨4強賽碰世界排名28的丹麥基姆奇（Rasmus Gemke），開賽就陷入0：5落後，但在1小時10分鐘大戰中演出逆轉勝，以19：21、21：11、21：12晉級決賽。

林俊易首度遭遇世界排名27的印度斯里坎（Kidambi Srikanth）也打滿3局，才以15：21、21：9、21：18逆轉勝，拿到另張決賽門票。

同樣打進4強的「黃金混雙、葉宏蔚／李佳馨，今天凌晨4強賽碰世界排名第9的馬來西亞組合杜頤溈／陳堂傑沒闖關，以16：21、12：21吞下對戰5連敗，無緣和另外3組台將一同在決賽日登場。

周天成 林俊易

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