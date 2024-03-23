快訊

耗時2年才如願一窺工廠內部 CNN讚台灣人才就是台積電秘密武器

稱莫斯科恐攻「血腥野蠻」如納粹屠殺 普亭：將懲罰每個幕後黑手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞士羽賽／許雅晴／林琬清挺進女雙決賽 將拚本季首冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

BWF超級300的瑞士羽球公開賽今天晚間展開4強賽程，我國共有4組人馬將要登場，其中打頭陣的女雙組合許雅晴／林琬清，面對澳洲瑪帕薩（Setyana Mapasa）／于亞杰，最終以21：12、21：13直落二勝出，挺進到決賽。

女雙世界排名第24名的許雅晴／林琬清，這次瑞士羽球公開賽一路過關斬將，在今天直落二擊敗瑪帕薩／于亞杰後，本季首度攜手闖進到決賽，接下來也將碰上世界排名第32名的印尼馬亞薩里（Lanny Tria Mayasari）／蘇吉阿托（Ribka Sugiarto），有望取得本季首冠。

至於今天將在4強賽登場的還包括混雙組合葉宏蔚李佳馨，兩人將碰上馬來西亞組合杜頤溈／陳堂傑，而男單一哥周天成與「左手重砲」林俊易，則將在4強賽分別對上丹麥好手基姆奇（Rasmus Gemke）、印度前球王斯里坎（Kidambi Srikanth）有望在冠軍賽會師，上演台灣內戰。

李佳馨 羽球 葉宏蔚

延伸閱讀

瑞士羽賽／林俊易、周天成晉級4強 力拚男單冠軍賽會師

瑞士羽賽／林俊易逆轉勝自家人 瑞士羽球賽晉級8強

全英羽賽／大爆冷！台將蘇力揚逆轉世界第8世錦賽季軍

法國羽賽／第二局連得10分關門！ 戴資穎台灣內戰勝出晉16強

相關新聞

瑞士羽賽／許雅晴／林琬清挺進女雙決賽 將拚本季首冠

BWF超級300的瑞士羽球公開賽今天晚間展開4強賽程，我國共有4組人馬將要登場，其中打頭陣的女雙組合許雅晴／林琬清，面對...

桌球／林昀儒助陣 木下東京稱霸日本桌球T聯賽

林昀儒才贏得日本桌球T聯賽的例行賽男子MVP，今天在T聯賽的男子組決賽，以3比1擊敗中國好手郝帥，幫助所屬的木下東京隊順...

足球／預定下周支付490多萬元 中華足協理事長：必定清償所有欠款

中華民國足球協會今天（23日）下午3點舉行第13屆第3次會員大會，43席代表總計42席出席參與。會中宣布國內各項賽事優化...

花滑世錦賽／坂本花織3連霸 56年來第一位女性

日本花滑女將坂本花織今天在加拿大蒙特婁憑著長曲出色表現，勇奪世界花式滑冰錦標賽冠軍，成為自1968年美國選手佛萊明以來，...

羽球／連7年參與南科友誼賽 南科人為戴資穎集氣應援

眾所矚目的南科4K健走活動，今天在南科西拉雅廣場隆重登場，國科會南科管理局號召超過3000名南科人一起大手拉小手健康走出...

花滑世錦賽／丁子涵獲第22名 遺憾中求進步

二度前進世界花式滑冰錦標賽舞台，台灣一姐丁子涵完成賽前設定晉級長曲目標，今天在長曲部分跳躍動作不完美，最終以第22名作收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。