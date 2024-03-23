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瑞士羽賽／許雅晴／林琬清挺進女雙決賽 將拚本季首冠
BWF超級300的瑞士羽球公開賽今天晚間展開4強賽程，我國共有4組人馬將要登場，其中打頭陣的女雙組合許雅晴／林琬清，面對澳洲瑪帕薩（Setyana Mapasa）／于亞杰，最終以21：12、21：13直落二勝出，挺進到決賽。
女雙世界排名第24名的許雅晴／林琬清，這次瑞士羽球公開賽一路過關斬將，在今天直落二擊敗瑪帕薩／于亞杰後，本季首度攜手闖進到決賽，接下來也將碰上世界排名第32名的印尼馬亞薩里（Lanny Tria Mayasari）／蘇吉阿托（Ribka Sugiarto），有望取得本季首冠。
至於今天將在4強賽登場的還包括混雙組合葉宏蔚／李佳馨，兩人將碰上馬來西亞組合杜頤溈／陳堂傑，而男單一哥周天成與「左手重砲」林俊易，則將在4強賽分別對上丹麥好手基姆奇（Rasmus Gemke）、印度前球王斯里坎（Kidambi Srikanth）有望在冠軍賽會師，上演台灣內戰。
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