桌球／林昀儒助陣 木下東京稱霸日本桌球T聯賽
林昀儒才贏得日本桌球T聯賽的例行賽男子MVP，今天在T聯賽的男子組決賽，以3比1擊敗中國好手郝帥，幫助所屬的木下東京隊順利奪冠。
日本桌球T聯賽是屬於半職業賽事，從2018年開辦，採球隊俱樂部之間互相對抗的形式，今年賽季男子組共有6隊，而女子組也有6隊。其中，林昀儒所屬的木下東京隊（Kinoshita-Meister Tokyo），本季例行賽繳出15勝5負戰績，榮膺龍頭寶座，今天則在男子組決賽面對岡山鉚釘。
在第1點男雙篠塚大登、戶上隼輔率先讓出情況下，扛起第2點男單的林昀儒則面對40歲的中國好手郝帥，雖然首局以11比13無緣上演逆轉秀，不過林昀儒隨即調整，接下來以11比3、11比1、11比9輕鬆擊敗對手，也幫助球隊扳平戰局。
隨著隊友松島輝空、戶上隼輔也接連搶下勝利，最後木下東京隊拿下T聯賽的男子組冠軍，同時是隊史第4冠。
近期林昀儒表現亮眼，上週在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站，挺進男單4強，也讓世界排名重回第6，同時贏得本季T聯賽的例行賽男子最有價值球員（MVP），並抱回100萬日圓（約新台幣21萬元）獎金。
接下來林昀儒預計啟程南韓，將出戰WTT冠軍賽的仁川站，並在4月與台灣女將陳思羽前往捷克參加巴黎奧運混雙資格賽，在男、女團皆取得奧運資格的情況下，力拚滿額席次。
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