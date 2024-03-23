足球／預定下周支付490多萬元 中華足協理事長：必定清償所有欠款

中華民國足球協會今天（23日）下午3點舉行第13屆第3次會員大會，43席代表總計42席出席參與。會中宣布國內各項賽事優化、各地地區菁英發展計畫（CTFA Talent Development Scheme）與財務報告。其中，宣布下周將支付球員等個人工作費共490多萬元，理事長王麟祥再次重申任期內必定會清償所有欠款。

亞洲足球聯盟（AFC）特別派出兩位觀察員出席本次會員大會，顯示對台灣足球發展的重視。國內賽事優化將仿照英格蘭足總盃舉辦足協盃廣邀各路足球人挑戰足協盃冠軍，青年聯賽也將進行優化各層級發展聯賽。同時針對足球職業化願景諮詢國際足球總會（FIFA）及AFC提出初步研究報告。

會中宣布中華足協與國際足總合作進行自2023年起至2026年為期四年的菁英發展計劃，針對13到15歲的潛力球員進行培訓，建立地區、區域到全國的訓練中心以深耕基層實力。

各界關心的財務健全度，至本周已經清償積欠款項2400多萬元，已經達成還款計畫金額3100多萬元，下周支付球員等個人工作費共490多萬元。

會員大會最後由理事長王麟祥總結：「過去一年來協會整體規畫與運作並不如預期順利，在這過程中社會各界也給了許多的批評與建議，我們也多虛心的聆聽與調整。雖然本屆接任以來即承受極大財務壓力，但亦盡力維持協會與各級國家隊集訓出賽運作，確保本屆開始財務正常化，特別不再積欠選手、教練與工作人員任何人事費。」