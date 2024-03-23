羽球／連7年參與南科友誼賽 南科人為戴資穎集氣應援

眾所矚目的南科4K健走活動，今天在南科西拉雅廣場隆重登場，國科會南科管理局號召超過3000名南科人一起大手拉小手健康走出趣，在啟動儀式中隨著活動氣球緩緩升起，「2024運動在南科」正式揭開序幕，而南科最佳「戴」言人戴資穎，也連續7年與南科人相約「運動在南科」。

運動在南科活動藉由健走、球賽等系列活動，希望南科人養成規律的運動習慣，與園區廠商共同為員工的身心健康把關，營造園區友善職場環境，今年開場邀請到MOMO家族小紅莓姊姊、檸檬哥哥陪大家熱身，讓孩子們更有參與感。

熱身完畢後隨著槍鳴聲響起，廠商員工親子一起出發，健走路線沿途設置5個中繼站，各中繼站準備運動飲料、堅果、水等豐富補給品，為健走民眾加油打氣、補充水分及熱量，一起讓南科人開心走、健康動。

本次活動包含國科會主委吳政忠，以及台南市副市長葉澤山、園區同業公會監事長謝其嘉等多位貴賓共襄盛舉，國科會吳政忠主委也鼓勵年輕人要多生小孩，南科今年舉辦未婚聯誼活動，明年可以再多加碼名額，讓未來更多人在南科工作貢獻經濟。

台南市副市長葉澤山表示，南科過去三年產值連年破兆，不斷提升，都是靠員工有好的體力、健康換來的，台南市去年辦全國運動會，明年辦全中運及大專運動會，跟南科一樣，號召大家一起來運動。群創光電楊總經理表示，群創過去4年來一直有參與小戴羽球友誼賽，以後也都要繼續與運動員共同交流，讓員工更健康。

戴資穎連續7年與南科人相約進行友誼賽。圖／南部科學園區管理局提供

南科最佳「戴」言人戴資穎，連續7年與南科人相約「運動在南科」，今年恰逢奧運年，南科管理局也透過這場友誼賽的機會，凝聚南科人的向心力，召集場內許多人一起為戴資穎應援，將這些加油鼓勵戴到奧運會上再創佳績。

南科管理局結合運動健康概念，響應國家人口政策，從源頭下手來提高生育率，當起紅娘角色，今年首次舉辦「愛在南科」未婚聯誼活動，藉由健康活力活動讓園區單身男女拓展交友圈，這次共吸引60名男女報名參加，透過輕鬆有趣的互動遊戲及完成愛的打卡任務，讓參加者有機會表現自我，讓心儀對象印象加深，博得芳心，增加配對成功機會，未來並可參加管理局舉辦的集團結婚活動。