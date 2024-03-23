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南科健走連辦7年還有羽球賽 戴資穎上場秀球技粉絲驚呼

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南科千人健走活動連辦7年，羽球天后戴資穎年年到場，還在友誼賽大秀球技。記者莊曜聰／攝影
南科千人健走活動連辦7年，羽球天后戴資穎年年到場，還在友誼賽大秀球技。記者莊曜聰／攝影

南部科學園區今天舉行2024運動在南科活動，代言人台灣羽球天后戴資穎不缺席，連續7年出席並參與友誼賽大秀球技，有別正式比賽的聚精會神，「小戴」打來輕鬆寫意，臉上始終掛著笑容，吸引許多民眾及粉絲到場觀賽，全程加油聲浪不斷，爭睹天后風采。

運動在南科千人健走活動從2018年開始舉辦，今年已經是第7屆，除了園區廠商員工外，也有不少民眾報名參加，一早先在小紅莓姊姊、檸檬哥哥的帶領下做暖身操熱身後，鳴槍出發，舞台活動則有全家CT Girls啦啦隊熱力演出，國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、南科管理局長蘇振綱、台南市副長葉澤山與戴資穎共同為活動揭幕。

戴資穎隨後前往南科實驗中學體育館，與園區廠商球隊代表進行三對三羽球友誼賽，大批民眾進場擠爆會場，戴資穎一出場觀眾歡呼聲連連還拿出手機狂拍，戴資穎說，很開心可以又能看到大家，號召大家一起運動；戴資穎先在場下與隊友討論並指導戰術，場上展現球技，吊球、殺球樣樣來，讓粉絲驚嘆不已。

南科消防分隊擺設攤位宣導居家消防安全，今年特別以「羽眾不同，精準防災」為題，設計了互動遊戲「羽球飛鏢」與羽球活動相呼應，對於防範一氧化碳中毒、清明防火、住警器、電器及瓦斯使用安全、爆竹煙火、地震防災、CPR等議題進行重點宣導，吸引親子前來體驗。

南科千人健走活動連辦7年，羽球天后戴資穎年年到場，還在友誼賽大秀球技。記者莊曜聰／攝影
南科千人健走活動連辦7年，羽球天后戴資穎年年到場，還在友誼賽大秀球技。記者莊曜聰／攝影
南科千人健走活動連辦7年，羽球天后戴資穎年年到場，還在友誼賽大秀球技。記者莊曜聰／攝影
南科千人健走活動連辦7年，羽球天后戴資穎年年到場，還在友誼賽大秀球技。記者莊曜聰／攝影
南科千人健走活動連辦7年，羽球天后戴資穎年年到場，還在友誼賽大秀球技。記者莊曜聰／攝影
南科千人健走活動連辦7年，羽球天后戴資穎年年到場，還在友誼賽大秀球技。記者莊曜聰／攝影
台南消防救災救護第四大隊南科分隊到場宣導。照／南科分隊提供
台南消防救災救護第四大隊南科分隊到場宣導。照／南科分隊提供

啦啦隊 戴資穎 羽球

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