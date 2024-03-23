瑞士羽賽／林俊易、周天成晉級4強 力拚男單冠軍賽會師

BWF超級300的瑞士羽球公開賽昨天晚間展開8強賽賽程，我國包括男單雙雄周天成、林俊易都順利挺進到4強賽，有機會在男單冠軍賽上演台灣內戰，至於女雙組合許雅晴／林琬清、混雙組合葉宏蔚／李佳馨也雙雙安抵4強，皆有機會挑戰本季首冠。

總獎金21萬美元的瑞士羽球公開賽昨天晚間進行8強賽程，其中我國一哥周天成在男單8強賽遭遇世界排名第32名的印度好手拉賈瓦特（Priyanshu Rajawat），也是雙方生涯的首度對決，最終僅花43分鐘就以21：15、21：19挺進到4強賽，也是他本季在同為超級300的泰國名人賽奪冠後，再一次闖進到4強賽。

至於「左手重砲」林俊易今天則是在8強賽遭遇世界排名第35名的丹麥好手約翰尼生（Magnus Johannesen），雙方曾在2022年的愛爾蘭公開賽冠軍賽有過交手紀錄，當時由約翰尼生拿下勝利，不過今天兩人再度碰頭，最終由林俊易以21：18、21：7直落二擊敗對手挺進到4強賽，也是林俊易繼馬來西亞公開賽後本季第二度挺進到準決賽。

在挺進到4強後，周天成與林俊易將繼續分頭進擊，周天成將遭遇世界排名第28名的丹麥好手基姆奇（Rasmus Gemke），至於林俊易則將對上世界排名第35名的印度前球王斯里坎（Kidambi Srikanth）。