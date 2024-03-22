JHVL／決賽雲林縣體育館揭序幕 縣長張麗善現身支持 

112學年度國中排球甲級聯賽（JHVL）決賽今天在雲林縣立體育館揭開序幕，為期三天的激烈角逐正式展開，在女生組的首場開幕戰中，大觀國中與地主隊建國國中交鋒，為觀眾帶來了一場精彩絕倫的對決。

眾所矚目的比賽中，雲林縣長張麗善蒞臨現場，親臨為這場重要的比賽加油打氣，彰顯了對體育運動的支持與重視。蒞臨現場的各界賓客和觀眾也紛紛表示，這種對於青少年體育運動的關注與支持，將有助於培養更多健康、向上的社會新力量。

女子組首場比賽，大觀國中與地主隊建國國中在場上展現了極高的水準和激情，精湛的技術與團隊配合讓現場觀眾為之驚嘆，儘管比賽態勢激烈，但選手們始終保持著高昂的士氣，展現了運動員的頑強意志和不屈精神，最終大觀國中3：0擊敗了建國國中，贏得了本場比賽的勝利。

112學年度JHVL決賽將於今天至24日在雲林縣立體育館舉行，歡迎所有愛好排球的朋友們，蒞臨現場觀賞賽事，也為所有熱血參賽的球員們加油，凡是進場觀賞比賽的16至22歲學生，可先上動滋網（https://500.gov.tw/FOAS/actions/SportsAdmin.action）登錄資料領取動滋券，可於賽事現場以動滋券兌換本會吉祥物WooHoo大禮包，好禮四選一。