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網球／謝淑薇重返女雙球后 本週征戰邁阿密公開賽

中央社／ 台北22日電
謝淑薇與梅騰絲黃金搭檔本周將續戰邁阿密網賽。 美聯社
謝淑薇與梅騰絲黃金搭檔本周將續戰邁阿密網賽。 美聯社

重返女雙世界球后的台灣網球名將謝淑薇，本週將與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）征戰邁阿密網球公開賽，首輪將對上俄羅斯潘諾娃、西班牙布克薩的組合。

1月在澳洲網球公開賽高舉女雙金盃後，謝淑薇與梅丹斯再度攜手，兩人於上週在世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的印地安泉網球賽，以1盤未失之姿勇奪女雙冠軍，更幫助謝淑薇擠下梅騰絲，重新登上女雙世界球后寶座。

不過，梅騰絲賽後大方祝福謝淑薇，「很開心她能成為女雙球后，而且除了她之外，我不想輕易把這個頭銜交給別人，尤其我們一起贏得一些重要的賽事，包含大滿貫賽，因此意義重大。」

本週「台比聯軍」轉戰WTA千分等級、總獎金約877萬美元（約新台幣2億8016萬元）的邁阿密網球公開賽，兩人同樣名列女雙頭號種子，首輪將對上俄羅斯潘諾娃（Alexandra Panova）、西班牙布克薩（Cristina Bucsa）的組合，力拚16強門票。

另外，台灣女將吳芳嫺今天與烏克蘭搭檔琪涵諾克（Nadiia Kichenok）出戰女雙32強，一度化解對手2個賽末點，可惜仍以4比6、6比4、9比11不敵日本青山修子、塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic），加上詹皓晴與墨西哥搭檔歐莫斯（Giuliana Olmos）也以3比6、1比6吞敗，雙雙無緣女雙16強。

布克 羅斯 謝淑薇

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