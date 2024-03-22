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瑞士羽賽／決勝局連得8分逆轉勝 麟洋配晉8強

中央社／ 台北22日電
麟洋配闖進瑞士羽賽8強。圖／Badminton Photo提供（資料照）
麟洋配闖進瑞士羽賽8強。圖／Badminton Photo提供（資料照）

台灣羽球男雙組合「麟洋配李洋王齊麟，今天在超級300的瑞士羽球公開賽16強，靠著第3局連得8分以21比19、19比21、21比17逆轉勝日本組合三橋健也、岡村洋輝，如願挺進8強。

世界排名第10的李洋和王齊麟，生涯首度對壘世界26的三橋健也、岡村洋輝，首局開打台灣組合始終保持領先，比賽後段逐步被對手追上，雙方17比17平手後，「麟洋配」連得2分再度取得關鍵領先，順利先收下首局。

第2局前段雙方多次拉鋸，出現9次平手，不過比賽後段對手再次超前，即便李洋、王齊麟仍舊將比分追成16比16平，但對手一波4比1的攻勢不僅取得聽牌優勢，也成功追回1局。

關鍵第3局，李洋、王齊麟開賽就拉出4比1攻勢，但隨即被對手超車，「麟洋配」在13比17落後下，靠著幾波連續進攻串聯，加上對手的失誤，一口氣連得8分，直接逆轉戰局並帶走比賽勝利。

李洋、王齊麟晉級8強後，對手將是英格蘭組合蓮恩（Ben Lane）與凡迪（Sean Vendy），雙方過去交手過6次，李洋和王齊麟以5勝1敗握有對戰優勢。

男單部分「台灣一哥」周天成同樣在第3局上演連續得分逆轉秀，他面對韓國的全奕陳，前2局雙方各取1勝，決勝局34歲的周天成一度以6比13大幅落後，但他隨即以一波不可思議的11比1的攻勢超前，順利打趴對手氣勢，最終以21比16、12比21、21比16獲勝晉級8強。

同在巴黎奧運安全名單內的台灣混雙組合葉宏蔚、李佳馨，面對日本組合金子祐樹、松友美佐紀，以16比21、22比20、21比17獲勝，同樣挺進8強。

李洋 王齊麟 麟洋配

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