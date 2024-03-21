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網球／回台養傷再出發 許育修瞄準法網

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
網球好手許育修（左）親自將杭州亞運男雙金牌獻給台塑企業暨王詹樣公益信託總管理處總經理室協理林振添。記者曾思儒／攝影
網球好手許育修（左）親自將杭州亞運男雙金牌獻給台塑企業暨王詹樣公益信託總管理處總經理室協理林振添。記者曾思儒／攝影

台塑企業暨王詹樣公益信託2011年就啟動的「台塑燃星計畫」，今天再公布年度「台塑燃星計畫」和「台塑未來之星計畫」贊助的26位選手，未來之星贊助選手之一的許育修也親自出席，將去年杭州亞運男雙金牌獻給台塑企業暨王詹樣公益信託總管理處總經理室協理林振添，感謝台塑企業7年來的幫助。

許育修上月初台維斯盃後就飛往印度，印度連3站後飛往歐洲，打完瑞士盧加諾挑戰賽後再轉戰德國，但因大腿受傷決定退賽，先回到台灣休息養傷，才趕上今天進行的記者會。

腿傷漸漸痊癒的許育修，現在已恢復訓練，接續就要開始迎接接連至少7站的亞洲站賽事，希望能爭取更多積分，盼5月法網能擠進會外賽名單，他笑說：「在邊緣了，想辦法這幾周多爭取些分數。」

目前世界排名232的許育修是我國「一哥」，不過上月初台維斯盃一結束，當天就飛往印度，隔天就有賽事，儘管技術上沒太大問題，身體上仍多少疲勞，印度連3站都「一輪遊」，瑞士從會外賽連過2關後又在會內首戰落馬。

「之前心理上多少有點壓力，希望以巴黎奧運為目標，現在是時候放慢腳步。」許育修說，這次回台好好休息、治療，預計30日將再啟程，盼在亞洲賽程打出好成績。

24歲的許育修，7年前開始接受台塑企業贊助，他坦言青少年剛轉職業時是最辛苦的一段，感謝有企業願意伸出援手，如今資源較多下，還可以帶防護員一起出國，對照顧身體有很大幫助。

台維斯盃 挑戰賽 許育修

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