網球／男友驟逝後首發聲 莎芭蓮卡：我心碎了

今年澳網捧冠、世界排名第2的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），迎接邁阿密女網前卻傳出噩耗，她的男友、白俄羅斯前冰球好手科索夫（Konstantin Koltsov）驚傳在邁阿密過世，享年42歲。沈默數日後，莎芭蓮卡今天首度在社群發聲，她形容男友的離開是「難以想像的悲劇」，自己已心碎。

科索夫曾兩度代表白俄羅斯參加冬季奧運，2002到06賽季效力美國NHL聯盟匹茲堡企鵝隊，08年助俄羅斯冰球隊薩拉瓦特尤拉耶夫（Salavat Yulaev）奪下俄羅斯超級聯賽冠軍，16年宣布退休，之後回到薩拉瓦特尤拉耶夫擔任助理教練；他2020年離婚，隔年6月和和莎芭蓮卡交往，25歲的莎芭蓮卡時常在個人社群「曬恩愛」，年初她在澳網奪下生涯第2座大滿貫時，科索夫也在墨爾本親自見證。

科索夫本周傳出身亡消息，邁阿密警方昨天表示，科索夫是從巴爾港瑞吉度假酒店（St. Regis Bal Harbour Resort）的陽台躍下身亡，且「不存在謀殺嫌疑」，薩拉瓦特尤拉耶夫也發出聲明證實科索夫離世消息。

首輪輪空的莎芭蓮卡，並沒退出邁阿密女網賽，但被看到穿著一身黑訓練。今天她在個人社群發聲，同樣內容也透過經紀人發布。

「科索夫的過逝是難以想像的悲劇，當我們無法再在一起，我心碎了。」25歲的莎芭蓮卡也請外界在如此艱難時刻，可以尊重個人和家庭成員的隱私。

莎芭蓮卡第二輪將面對西班牙好友芭多薩（Paula Badosa）後，媒體已獲通知，莎芭蓮卡賽後不會舉行記者會。