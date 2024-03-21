快訊

新竹市林智堅時期前科長疑收百萬賄款 廠商與前科長收押禁見

陳重文涉貪交保再開羈押庭「捉放曹」 法官裁定羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／男友驟逝後首發聲 莎芭蓮卡：我心碎了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莎芭蓮卡。 美聯社
莎芭蓮卡。 美聯社

今年澳網捧冠、世界排名第2的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），迎接邁阿密女網前卻傳出噩耗，她的男友、白俄羅斯前冰球好手科索夫（Konstantin Koltsov）驚傳在邁阿密過世，享年42歲。沈默數日後，莎芭蓮卡今天首度在社群發聲，她形容男友的離開是「難以想像的悲劇」，自己已心碎。

科索夫曾兩度代表白俄羅斯參加冬季奧運，2002到06賽季效力美國NHL聯盟匹茲堡企鵝隊，08年助俄羅斯冰球隊薩拉瓦特尤拉耶夫（Salavat Yulaev）奪下俄羅斯超級聯賽冠軍，16年宣布退休，之後回到薩拉瓦特尤拉耶夫擔任助理教練；他2020年離婚，隔年6月和和莎芭蓮卡交往，25歲的莎芭蓮卡時常在個人社群「曬恩愛」，年初她在澳網奪下生涯第2座大滿貫時，科索夫也在墨爾本親自見證。

科索夫本周傳出身亡消息，邁阿密警方昨天表示，科索夫是從巴爾港瑞吉度假酒店（St. Regis Bal Harbour Resort）的陽台躍下身亡，且「不存在謀殺嫌疑」，薩拉瓦特尤拉耶夫也發出聲明證實科索夫離世消息。

首輪輪空的莎芭蓮卡，並沒退出邁阿密女網賽，但被看到穿著一身黑訓練。今天她在個人社群發聲，同樣內容也透過經紀人發布。

「科索夫的過逝是難以想像的悲劇，當我們無法再在一起，我心碎了。」25歲的莎芭蓮卡也請外界在如此艱難時刻，可以尊重個人和家庭成員的隱私。

莎芭蓮卡第二輪將面對西班牙好友芭多薩（Paula Badosa）後，媒體已獲通知，莎芭蓮卡賽後不會舉行記者會。

澳網 羅斯 莎芭蓮卡

延伸閱讀

邁阿密女網／莎芭蓮卡男友驟逝不退賽 對手好友：堅強女性

網球／莎芭蓮卡男友驟逝原因揭曉......從旅館陽台躍下

網球／年初見證澳網奪冠 莎芭蓮卡男友驟逝享年42歲

PEETA葛格涉麻後首發聲 道歉吐心聲「等待司法調查結果」

相關新聞

足球／懷特開賽8分鐘就吞紅牌 中華隊0：2不敵吉爾吉斯

中華男足隊今天在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事，於主場迎戰世界排名第104名的強敵吉爾吉斯隊，儘管吉爾吉...

網球／男友驟逝後首發聲 莎芭蓮卡：我心碎了

今年澳網捧冠、世界排名第2的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），迎接邁阿密女網前卻傳出噩耗，她的男友...

113學年運動績優生升學甄審甄試 412受理報名

為培育國際競技實力的運動人才，並銜接國家運動代表隊競技運動儲備人才，113學年度中等以上學校運動成績優良學生升學輔導甄審...

嘉縣東榮國中大隊接力奪冠 因人數不足跨班組隊遭申訴

嘉義縣東榮國中因學生人數較少，今年參加嘉義縣國中大隊接力錦標賽複賽踩跨班組隊，但排名第二的協同中學申訴，指東榮國中跨班組...

拔河／花蓮太平洋盃全國錦標賽 22日熱力登場

台灣拔河賽史最悠久的花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽，將於3月22日起在花蓮縣立體育館「拚氣力」，今年共有57隊伍齊聚後山較勁，期許新的一年用獎牌來彰顯自己的與眾不同與「出類拔萃」。 花蓮太平洋盃全國拔河

台塑燃星、未來之星計畫 造福林昀儒、許育修等26位選手

2011年就啟動的「台塑燃星計畫」，今天再公布年度「台塑燃星計畫」和「台塑未來之星計畫」贊助的26位選手，項目包括網球、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。