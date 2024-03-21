台塑燃星、未來之星計畫 造福林昀儒、許育修等26位選手

2011年就啟動的「台塑燃星計畫」，今天再公布年度「台塑燃星計畫」和「台塑未來之星計畫」贊助的26位選手，項目包括網球、桌球、撞球和羽球，台塑企業暨王詹樣公益信託盼兩個計畫提供選手實際幫助，支持選手們達成夢想、為國增光。

台塑企業暨王詹樣公益信託總管理處總經理室協理林振添提到，桌球「小林同學」林昀儒和網球「夜市球王」曾俊欣，都是未滿20歲就接受台塑企業暨王詹樣公益信託贊助，潛力的年輕選手特別需要贊助支持，「已經成名的資源比較多，要不斷支持潛力選手，讓他們脫穎而出。」

17歲受到贊助的網球好手許育修，今天親自出席記者會，並將去年杭州亞運奪下的男雙金牌獻給林振添。目前24歲的許育修提到，剛轉職業時，一年幾乎會打25到30站的比賽，每一站開銷都不少，台塑企業的伸手有很棒幫助，他說：「青少年到職業是很辛苦的階段，因為18歲時青少年積分歸零，我的排名也沒很快往上升，很開心有堅持到現在。」