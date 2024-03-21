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台塑燃星、未來之星計畫 造福林昀儒、許育修等26位選手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
網球好手許育修（左）親自將杭州亞運男雙金牌獻給台塑企業暨王詹樣公益信託總管理處總經理室協理林振添。記者曾思儒／攝影
網球好手許育修（左）親自將杭州亞運男雙金牌獻給台塑企業暨王詹樣公益信託總管理處總經理室協理林振添。記者曾思儒／攝影

2011年就啟動的「台塑燃星計畫」，今天再公布年度「台塑燃星計畫」和「台塑未來之星計畫」贊助的26位選手，項目包括網球、桌球、撞球和羽球，台塑企業暨王詹樣公益信託盼兩個計畫提供選手實際幫助，支持選手們達成夢想、為國增光。

台塑企業暨王詹樣公益信託總管理處總經理室協理林振添提到，桌球「小林同學」林昀儒和網球「夜市球王」曾俊欣，都是未滿20歲就接受台塑企業暨王詹樣公益信託贊助，潛力的年輕選手特別需要贊助支持，「已經成名的資源比較多，要不斷支持潛力選手，讓他們脫穎而出。」

17歲受到贊助的網球好手許育修，今天親自出席記者會，並將去年杭州亞運奪下的男雙金牌獻給林振添。目前24歲的許育修提到，剛轉職業時，一年幾乎會打25到30站的比賽，每一站開銷都不少，台塑企業的伸手有很棒幫助，他說：「青少年到職業是很辛苦的階段，因為18歲時青少年積分歸零，我的排名也沒很快往上升，很開心有堅持到現在。」

台塑企業暨王詹樣公益信託投入體育計劃已邁入第14年，投入近3.5億，累積讚助選手388人次，獲得422項國際賽冠軍。13歲就接受贊助的林昀儒，今天母親也代表兒子出席記者會，將去年WTT法蘭克福男單冠軍獎盃獻給台塑企業。

林昀儒母親（左）代表將林昀儒，將去年法蘭克福男單冠軍獎盃獻給台塑企業暨王詹樣公益信託總管理處總經理室協理林振添。記者曾思儒／攝影
林昀儒母親（左）代表將林昀儒，將去年法蘭克福男單冠軍獎盃獻給台塑企業暨王詹樣公益信託總管理處總經理室協理林振添。記者曾思儒／攝影
台塑企業暨王詹樣公益信託投入燃星計畫和未來之星計畫第14年，今天宣布年度贊助選手。記者曾思儒／攝影
台塑企業暨王詹樣公益信託投入燃星計畫和未來之星計畫第14年，今天宣布年度贊助選手。記者曾思儒／攝影

林昀儒 桌球 許育修

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