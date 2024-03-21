田徑／余雅倩赴江蘇移訓 東奧銀牌王崢不吝分享經驗

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩在近日前往中國大陸江蘇淮安移訓，中華田徑協會副祕書長邱為榮特別前往探視，對於這次與中國國家隊成員，包括上屆奧運銀牌得主、亞洲女子鏈球紀錄保持人王崢等人同場訓練，余雅倩也直呼收益良多。

過去2年多次刷新我國女子鏈球紀錄的余雅倩，在2月初於春季盃進行賽季首戰，並擲出62公尺89的成績摘金後，近期則是前往江蘇淮安進行移地訓練，而在同場地訓練的還包括中國國家隊8位男、女選手，以及由教練葉奎剛指導的上屆奧運銀牌得主王崢。

中華田協副祕書長邱為榮前往探視，余雅倩也分享自己的訓練心得，她透露儘管剛來訓練時每天肌肉都相當痠，上下午投擲次數將近60次，雖然辛苦但很值得，也一度擲出65公尺70的佳績，在鍛鍊期就展現不錯的狀態。

邱為榮指出，余雅倩在基地訓練時與其他選手的互動也將當良好，甚至還會給予余雅倩鼓勵，其中王崢更是不吝於與余雅倩分享經驗，整個基地訓練氣氛相當好，也有非常好的團隊、醫師、物理治療師、營養師和運動力學專家協助。