足球／足協承認扣繳憑單疏失 強調非鄭文燦任內發生

針對協會債務問題近期再次引發關注，體育署與中華足協在今天做出聲明，強調新任理事會於112年接手後，雖已逐步展開協商還款事宜，惟涉及選手的費用部分，迄今仍未完全償還，並發生未支付款項卻開立扣繳憑單的嚴重疏失，近日引發外界高度關切及批評，體育署已嚴正要求足協近期內儘速解決積欠球員費用及更正未依實開立扣繳憑單的問題。

針對111年底男子足球代表隊前往泰國參加邀請賽獲勝，足協卻因債務問題致現金流不足，迄今尚未依該會理事會所制定辦法發放出場費等費用，損及選手權益，體育署已正式行文要求足協務必於2周內，儘速籌措款項償還選手，其餘積欠選手款項部分，也應於今年底前償還完畢。另有關未依實開立扣繳憑單的嚴重問題，亦要求足協1個月內完成清查及向稅捐機關更正完畢。

為健全協會財務運作，體育署已於去年12月邀請會計師協助研訂財務報告檢查表並函發各協會，要求各協會確實填報並須經會計師複核後，併同會計師查核簽證函報體育署，同時要求每年協會自我檢視財務情形，秘書長應於理事會議做財務執行及管控報告，透過相關輔導措施，以輔導協會建立完整財務管控機制，健全各項財務運作，俾及早掌握與因應財務風險。

而有關球員收到111年扣繳憑單問題被質疑是在鄭文燦擔任理事長任內發生，中華足協也在今天作出澄清，強調是該會於112年2月6日報稅截止日傳送國稅局，並非在鄭文燦前理事長任內發生，足協表示，「在會務處理上，理事長未親自經手單據核銷，是由秘書長覆核單據正確性。單據核銷後，由財務長整理清單上網報稅。本會在此為稅務行政疏失以及未能即時付款向所有球員們致歉，本會也將於4月底前向國稅局完成稅務更正。」

足協強調，針對目前的多項爭議，必將一肩扛起所有責任，發送出賽球員出場費與激勵獎金的決定，是在108年1月10日足協理事會所決定，並非是鄭文燦前理事長任內的決定，111年12月，中華男足對泰國國際友誼賽時，足協因累積債務導致已無現金流可支應出場費及激勵獎金等相關費用。

另外足協將會針對111年國男泰國移訓暨友誼賽、五人制男子潛力培訓隊賽前國內集訓暨科威特參加2022五人制亞洲盃決賽、企甲聯賽年度個人及團體獎項獎金、木蘭聯賽年度個人及團體獎項獎金、台乙聯賽個人及團體獎項獎金、訓練中心計畫、講習講師費、會議出席費、各賽事工作費，於兩周內匯款。