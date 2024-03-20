網球／巴黎奧運女雙搭檔是誰？球后謝淑薇曝有5位人選

我國網球一姊謝淑薇上周和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）奪下印地安泉女網賽金盃，重回女雙球后寶座。她預計參加2024巴黎奧運，今天也在個人社群發文透露已有5名人選。

謝淑薇拿下澳網女雙與混雙冠軍後表示，能以女雙前10排名前進巴黎奧運，使用奧運規則，任意挑選世界排名前300的選手作為巴黎奧運女雙搭檔。今年法國網球公開賽結束後，隔天（6月10日）將公布最新世界排名，排名達奧運標準的選手也會出爐。

謝淑薇今天發文寫道，「巴黎奧運搭檔給出人選5位，目前還不知與誰組隊，一切靜待截止日到來。單打選手易耗損，例外加幾位雙打選手入名單，我也會在這段時間好好調整，爭取以最佳狀態出戰大滿貫與奧運，台灣選手們，一起加油。我們巴黎奧運見。」