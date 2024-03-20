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國際奧會決議 俄羅斯與白俄選手禁止參加奧運開幕式

中央社／ 洛桑19日綜合外電報導
國際奧會表示獲准以中立身分參加巴黎奧運的俄羅斯與白俄羅斯運動員，將不得參加開幕式。 美聯社
國際奧會表示獲准以中立身分參加巴黎奧運的俄羅斯與白俄羅斯運動員，將不得參加開幕式。 美聯社

國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，獲准以中立身分參加巴黎奧運的俄羅斯與白俄羅斯運動員，將不得參加開幕式。

法新社報導，國際奧會執行委員會在瑞士洛桑（Lausanne）開會，奧林匹克團結部門主任麥勞德（James Macleod）於會後表示，來自俄羅斯與白俄的「個人中立運動員」（Individual Neutral Athletes,AIN），「既然是單獨運動員，就將不參加開幕式的代表團、代表隊遊行」。

麥勞德補充道：「但會提供他們一個體驗這場盛會的機會。」

7月26日的開幕式中，個人中立運動員將在現場，但不會搭船參與在塞納河（River Seine）上進行的出場遊行。

麥勞德表示，這個情況與1992年巴塞隆納奧運時，來自前南斯拉夫的「獨立奧運參賽者」（IndependentOlympic Participants）如出一轍。

「至於閉幕式，由於出席閉幕式的並非隊伍，而是所有選手一起參與，個人中立運動員參能否共襄盛舉一事將稍後再做決定。」

來自俄羅斯和白俄的選手也不得參加8月28日在巴黎舉行的帕拉林匹克運動會開幕式。帕運於奧運結束兩個多星期後登場。

國際奧會去年12月批准俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立身分參加2024巴黎奧運，但不能參加團體競賽項目，條件是他們不能主動支持在烏克蘭進行的俄烏戰爭。

2024巴黎奧運 巴塞隆納 羅斯

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