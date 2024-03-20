快訊

凱特王妃病情引猜測！就診倫敦醫院員工偷調醫療記錄被發現了

MLB／大谷小心！高尺巨蛋有炸彈威脅 150名警力搜查

大谷翔平夫婦搭的747來自亞特拉斯航空 曾靠華航站穩腳跟

網球／莎芭蓮卡男友驟逝原因揭曉......從旅館陽台躍下

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莎芭蓮卡男友驟逝原因是從陽台跳下身亡。 美聯社
莎芭蓮卡男友驟逝原因是從陽台跳下身亡。 美聯社

迎接邁阿密女網賽首戰前，世界排名第2的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）卻傳出噩耗，她的男友、白俄羅斯前冰球好手科索夫（Konstantin Koltsov）昨天驚傳在邁阿密過世，享年42歲。警方表示，科索夫是從飯店陽台跳下身亡，且「不存在謀殺嫌疑」。

莎芭蓮卡是邁阿密女網第2種子，首輪輪空，目前她並沒退賽，但以一身黑現身球場訓練。《路透社》報導，媒體已被通知，莎芭蓮卡第二輪面對西班牙好友芭多薩（Paula Badosa）後，不會舉行賽後記者會。

科索夫曾兩度代表白俄羅斯參加冬季奧運，2002到06賽季效力美國NHL聯盟匹茲堡企鵝隊，08年助俄羅斯冰球隊薩拉瓦特尤拉耶夫（Salavat Yulaev）奪下俄羅斯超級聯賽冠軍，16年宣布退休，之後回到薩拉瓦特尤拉耶夫擔任助理教練。

邁阿密戴德郡警方表示，當地週一凌晨12點39分接獲通報，有一名男子從巴爾港瑞吉度假酒店（St. Regis Bal Harbour Resort）的陽台躍下，判定是自殺，兇殺案調查局已接手調查。

科索夫過世的消息，薩拉瓦特尤拉耶夫發出聲明證實，「他是位堅強又開朗的人，獲得球員、同事和球迷的喜愛和尊敬，將自己永遠寫入俱樂部的歷史之中。願他安息。」

根據外媒報導，科索夫2020年離婚後，隔年6月開始和莎芭蓮卡交往，25歲的莎芭蓮卡時常在個人社群「曬恩愛」，不隱藏對年長17歲男友的愛意；年初她在澳網奪下生涯第2座大滿貫時，科索夫也在墨爾本親自見證。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

冰球 羅斯 莎芭蓮卡

延伸閱讀

網球／年初見證澳網奪冠 莎芭蓮卡男友驟逝享年42歲

網球／球后斯威雅蒂賞對手貝果 印地安泉網賽二度奪冠

網球／15分差擠下搭檔 謝淑薇重登球后

《櫻桃小丸子》聲優TARAKO驟逝！爺爺友藏心痛發聲 奶奶小竹慟：這是你唯一不孝之事

相關新聞

網球／莎芭蓮卡男友驟逝原因揭曉......從旅館陽台躍下

迎接邁阿密女網賽首戰前，世界排名第2的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）卻傳出噩耗，她的男友、白俄羅...

邁阿密女網／莎芭蓮卡男友驟逝不退賽 對手好友：堅強女性

世界排名最高曾居第2位的西班牙女將芭多薩（Paula Badosa），邁阿密女網賽首輪面對禁藥回歸的羅馬尼亞前球后哈蕾普...

拳擊／一度看不見學長車尾燈 賴主恩陪練員張晉恩首當選國手

2024年國際青年、青少年、少年暨U22國手選拔賽，18日至21日在新竹市立體育館舉行，要決定出4月25至5月8日在阿斯...

街舞／Red Bull BC One台灣大賽 亞運霹靂舞國手再聚首

被視為霹靂舞「超級盃」的Red Bull BC One，將於4月13日在台北CORNER MAX舉辦台灣大賽，屆時現場全...

游泳／0.01秒差距獲奧運資格！抗癌鬥士池江璃花子感謝上帝

日本「抗癌女泳將」池江璃花子昨天在巴黎奧運資格賽，女子100公尺蝶泳決賽游出57秒30成績排第二，並達到日本泳協57秒34標準，確定連3屆取得奧運門票。 現年23歲的池江璃花子2018年在雅加達

羽球／土銀男雙小將陳子睿、林煜傑 奪奧爾良公開賽銅牌

土銀男雙小將再奪牌。男雙新組合陳子睿、林煜傑首次在世界羽球聯盟（BWF）奧爾良超級300系列賽搭檔出賽，成功擊退世界排名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。