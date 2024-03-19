拳擊／一度看不見學長車尾燈 賴主恩陪練員張晉恩首當選國手

2024年國際青年、青少年、少年暨U22國手選拔賽，18日至21日在新竹市立體育館舉行，要決定出4月25至5月8日在阿斯塔納舉行的U22暨亞青賽國手，以及8月21日至9月3日在阿布達比的亞洲少年暨青少年錦標賽代表權。

其中內埔農工高三選手張晉恩，自學拳擊以來，全國賽都是老二、老三的命，生涯首次獲得第1名的比賽，就是國手選拔，他對國家隊並不陌生，且是賴主恩在杭州亞運鍍銀的影子功臣，這回從陪練員身份換成自己當主角。

作為賴主恩內農的小學弟，張晉恩去年9月開始擔任賴主恩陪練員，此次國選參加67公斤級，比賴主恩量級（63.5公斤級）還重，賴主恩指導教練羅尚策指出，張晉恩拳質比賴主恩佳，但臨場應變能力有待開竅。

作為賴主恩陪練員，張晉恩五味雜陳地表示，能進國家隊一直是自己的夢想，被高中教練傅志群推薦，選進中心當陪練員相當突然，但也很開心，但實力落差造成他壓力大。

張晉恩談到：「一開始進去都被揍，挫折其實蠻大的，幾乎打不太到學長，到現在我才稍微可以有一點對抗，不會一面輾壓，我們想要給學長壓力，要不然學長可能覺得我們給他的強度不夠，就沒辦法幫助他，所以要努力訓練。」

羅尚策認為，未來張晉恩有條件在與賴主恩相同的量級發展，且張晉恩聽話、練習認份，但有點像阿兵哥一個口令一個動作，能練出好的技術觀念，相對不易培養出靈活應變的能力，但賴主恩過去也有類似情況，張晉恩還是有不錯的發展性。

此外羅尚策指出，選拔賽第1名雖具國手資格，但還要經過協會評估決議是否派隊，但張晉恩的量級具有競爭力，應該能如願出國參賽。

張晉恩去年亞青國選失利，這次順利過關斬將，拿下亞青男子67公斤級代表權，他笑說自己國內不論全中運、總統盃幾乎都銅牌，最好不過總統盃亞軍，沒能在全中運摘金，也是一個遺憾。

而今年全中運也是張晉恩心中最糾結的一塊，因亞青賽與全中運撞期，且選上國手後不得放棄，一邊是自己渴望許久的國手身份，一邊是挑戰生涯全中運首金的最後機會，張晉恩表示，參加國際賽，才能看見外面的世界，體認自己與國際的差距，對自己是有幫助的，「很糾結，但我很想要出去看看。」