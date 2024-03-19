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桌球／林昀儒重回世界第6 鄭怡靜與李昱諄女雙登第3

中央社／ 台北19日電
台灣一哥林昀儒在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站闖進4強，排名重回世界第6。 新華社
台灣一哥林昀儒在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站闖進4強，排名重回世界第6。 新華社

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣一哥林昀儒在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站闖進4強，排名重回第6，奪女雙亞軍鄭怡靜與李昱諄，升至第3。

林昀儒上週在WTT大滿貫賽新加坡站8強賽擊敗德國選手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），可惜4強賽遭遇到中國選手梁靖崑，以2比4落敗，苦吞對戰5連敗，將決賽門票拱手讓人。

根據最新男單世界排名，原本排名第8的林昀儒，前進2名、來到世界第6。

中國名將樊振東、馬龍大滿貫賽爆冷在32強止步後，樊振東本週積分更是被中國選手王楚欽超車，王楚欽重返世界第1，第2至5名依序為樊振東、梁靖崑、馬龍以及法國選手李布隆（Felix Lebrun）。

至於台將高承睿排名第31名持平，莊智淵下滑4名、排第39，而大滿貫賽闖進次輪的馮翊新，排名升至第92。

女單世界排名部分，台灣一姐鄭怡靜、陳思羽排名各前進4名、6名，各暫居第11、39名。

鄭怡靜與李昱諄上週聯手闖進女雙決賽，儘管最終以直落3敗給中國組合陳夢與王曼昱，但也進帳不少積分，女雙世界排名從原先第5，升至第3。

林昀儒 桌球 鄭怡靜

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