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網球／15分差擠下搭檔 謝淑薇重登球后

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇（右）與比利時搭檔梅騰絲，在印地安泉女網賽奪冠。 美聯社
謝淑薇（右）與比利時搭檔梅騰絲，在印地安泉女網賽奪冠。 美聯社

我國「一姊」謝淑薇去年4月復出後持續用球拍寫紀錄，除法網、溫布頓登頂，今年澳網更包辦混雙和女雙金盃，台灣時間昨天凌晨再和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）奪下印地安泉女網賽金盃，今天更新的世界排名重返女雙第一，離首度登上球后寶座剛好是10年，為傳奇生涯再添一筆。

年初剛滿38歲的謝淑薇，去年復出後堪稱「大賽女王」，四大滿貫摘下3冠，美網也闖4強，加上WTA 1000等級的印地安泉女網封后，世界排名從去年5月的710名一路上竄，先重返世界前10，今天再以8360分超越8345分的搭檔梅騰絲，相隔超過2年4個月重登世界第一。

謝淑薇首度登上女雙球后是2014年5月12日，當年她和中國「金花」彭帥接連打下多哈、印地安泉和法網金盃；2020年謝淑薇更是女雙「年終球后」。

去年4月底復出的謝淑薇，今天再度登上世界第一，和首度登頂剛好差距10年，再寫個人新猷。

昨天捧起印地安泉女網雙打金盃的謝淑薇，馬不停蹄轉戰邁阿密，可惜今天單打會外賽首輪以1：6、4：6不敵比利時對手米寧（Greet Minnen），「陽光雙賽」只剩雙打賽事。

比利 法網 謝淑薇

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