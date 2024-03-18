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羽球／戴資穎奧運積分被山口茜反超 世界排名第3也危險
我國一姊戴資穎在全英羽球公開賽4強不敵西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），羽球媒體《Statminton》公布最新奧運積分榜，小戴雖漲到9萬2736分，但日本好手山口茜連2站拿下亞軍，超越小戴成為第3名。
戴資穎已鎖定奧運門票，全英賽後積分微漲到92736分。不過日本好手山口茜冠軍戰才輸給瑪琳，得到亞軍，積分從89917分暴漲至93517分，超越小戴登上第3。
世界排名方面，南韓球后安洗瑩仍以112314分高居第1，中國陳雨菲102596分排第2，小戴97036分居第3，山口茜拿到10200亞軍積分，目前95317分，只差小戴1719分。
第5至第10名依序是瑪琳、中國何冰嬌、中國韓悅、印尼東宗、中國王祉怡及美籍華裔女將張蓓雯。
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