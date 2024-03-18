自由車／96聯賽台中站竄黑馬 19歲葉軒佑奪生涯首冠 

第四屆96自由車聯賽17日在台中站揭開序曲，首站就話題十足，菁英男子組竄出超級黑馬，年僅19歲的大一車手葉軒佑，無懼與一票國手同場較勁，最終在最後300公尺率先突圍，以56分21秒82，拿下自由車生涯第一座冠軍，同時順手抱著冠軍Fulcrum橘衫、登山王Mercedes-Benz紅點衫與新人王OCTO白衫等三件領騎衫，一戰成名。

國中才加入自由車校隊的葉軒佑，生涯總是與冠軍絕緣，去年全中運登山出賽原本有望登頂，未料在終點前爆胎，只能徒呼負負。不過生涯首冠沒有等太久，升上台體大後就圓夢，讓他又驚又喜，賽後情緒還無法平復。葉軒佑透露，「比賽前一天做夢，夢到我在終點前突圍衝刺，最後拿下冠軍。未料複製夢中相同劇本，根本就是美夢成真。」

96聯賽台中站屬於繞圈賽，單圈12.5公里，但並非平路繞圈，路線富含丘陵、短陡坡等經典賽段，同時還有平路及高速髮夾彎，考驗車手技術和耐力，男子菁英組必須繞行三圈，總長約37.5公里。

本場比賽男子菁英組競爭激烈，包括剛結束環台賽的國手吳之皓、旅外車手李冠賢、上屆冠軍橘衫車手李廷威，爬坡好手王景徽、黃文忠和徐御凱等名將，未料卻由菜鳥葉軒佑奪冠，跌破眼鏡。

葉軒佑透露，「其實比賽前段就遇到機械故障，變速器壞掉，花了很大的力氣才回到主集團。之後與李廷威、徐御凱等人形成5人領先集團，一路到最後300公尺下坡路段，我決定率先突圍，順利奪冠。」拿下生涯第一場勝利，葉軒佑第一時間打給家人，感謝他們的支持和鼓勵。

女子菁英組則由老將程詩軒以44分53秒94封后，素人車手許書瑋則以44分58秒01，排名第二。程詩軒說：「本場比賽贏在經驗和對地形的了解，我是台中車手，對這個地形很了解，加上許書瑋雖然耐力和技術都很出色，但爆發力略顯不足，所以我在比賽一開始就先拉高強度，並在最後的山坡路段將瓦數開到最大，才順利拿下冠軍。」